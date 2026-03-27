Gobierno de Entre Ríos impulsa obras de energía para fortalecer el desarrollo productivo

El Gobierno de Entre Ríos avanza con obras de infraestructura energética orientadas a fortalecer el desarrollo productivo y mejorar la calidad de vida en distintas regiones de la provincia. Las iniciativas se centran en la electrificación rural y la ampliación de redes de gas natural.

Las acciones se enmarcan en dos programas principales: el de Electrificación para la Producción y el Arraigo Rural (Pepar) y el Programa para la Ampliación de Redes de Gas Natural (Pafar), que buscan ampliar el acceso a servicios esenciales.

De esta manera, el Gobierno de Entre Ríos apuesta a consolidar una red energética que acompañe el crecimiento de las economías regionales y favorezca el arraigo en zonas rurales.

Electrificación rural con financiamiento y facilidades

A través del programa Pepar, el Gobierno de Entre Ríos promueve el acceso al servicio eléctrico en áreas rurales donde aún no llega la red.

El esquema contempla una bonificación del 40 por ciento del costo total de la obra por parte de la provincia, mientras que el resto puede ser abonado por los usuarios con distintas opciones de financiamiento.

En ese sentido, se prevé la posibilidad de pagar al contado o financiar el monto en cuotas, incluso con alternativas especiales para familias de menores recursos, con plazos extendidos y valores adaptados a su situación.

Las obras son coordinadas por la Secretaría de Energía y ejecutadas por Enersa junto a cooperativas eléctricas distribuidas en todo el territorio.

Obras de gas y energía.

Impacto en la producción y la vida rural

El secretario de Energía, Jorge Tarchini, destacó el alcance del programa. “La electrificación rural no solo impulsa la producción, sino que también mejora la calidad de vida de las familias y fortalece el arraigo en el territorio”, señaló.

En ese sentido, el Gobierno de Entre Ríos busca acompañar al sector productivo con herramientas que faciliten el acceso a recursos básicos como la energía eléctrica.

La iniciativa también permite que los beneficiarios puedan solicitar el servicio de manera individual o grupal, ampliando el alcance del programa en zonas con baja densidad poblacional.

Ampliación de redes de gas en distintas localidades

En paralelo, el programa Pafar impulsa la expansión de la red de gas natural en diferentes puntos de la provincia.

A través de este esquema, el Gobierno de Entre Ríos financia el total de las obras, mientras que los municipios reintegran una parte del costo una vez finalizados los trabajos.

Este mecanismo permite acelerar la ejecución de proyectos y facilitar el acceso al servicio para más usuarios, quienes pueden afrontar costos más bajos en comparación con el mercado.