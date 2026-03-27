Messi presentó una demanda por la venta de productos con su marca en plataformas online

Lionel Messi demanda a vendedores chinos que comercializan productos falsificados de su marca en plataformas online como Temu o Shein.
Lionel Messi presentó en Estados Unidos una demanda contra vendedores online, la mayoría de ellos radicados en China, por la comercialización de productos falsificados con su marca en plataformas como Temu, Shein o Walmart.
De acuerdo a lo informado, la denuncia no está dirigida a esas plataformas, sino a los vendedores que operan a través de ellas.
La presentación ante un tribunal de Nueva York, que quedó asignada al juez Edgar Ramos, busca combatir a “falsificadores online que se aprovechan de la reputación y el prestigio” del futbolista para vender merchandising (ropa deportiva, calzado, accesorios, bolsos, y otros artículos) con el logo de Messi sin autorización. La marca del capitán de la Selección argentina fue registrada en Estados Unidos en 2016.
El documento fue presentado por los abogados Matthew Lane Schwartz y Christopher Tom del estudio Boies Schiller Flexner LLP y da cuenta que Messi es titular de todos los derechos sobre su marca, y que su sociedad LGMG actúa como licenciataria exclusiva. La demanda apunta contra individuos y empresas que ofrecen productos vinculados a su nombre y logo sin permiso, afectando el valor comercial de la marca.
Además, la presentación judicial señala que los demandados operan desde el exterior, pero comercializan activamente en Estados Unidos, lo que habilita la intervención de la justicia de ese país. El objetivo es frenar la venta de productos falsificados, proteger la propiedad intelectual del capitán argentino y avanzar contra un circuito global de comercialización ilegal que creció al calor de las plataformas digitales.
"No sabemos si es una demanda contra Temu. Todos los demandados permanecen bajo secreto de sumario hasta que la corte de NY pueda notificarlos. Es un grupo de varias entidades y personas físicas que operan principalmente via Temu", explicó el analista internacional Sebastián Maril.
La marca Messi
El peso económico de esa marca es significativo: Messi genera decenas de millones de dólares al año en patrocinios con compañías globales como Adidas, Apple y Pepsi, y su ecosistema de negocios incluye desde indumentaria hasta contenidos y experiencias vinculadas a su imagen. La llegada al Inter Miami, además, potenció aún más su impacto comercial a nivel global.
Solo en patrocinios, genera unos US$70 millones anuales, con acuerdos con marcas como Adidas, Apple y Pepsi, mientras que su holding empresarial supera los 100 millones de euros de facturación. El negocio se completa con su línea de indumentaria y licencias globales, en un ecosistema que convierte a Messi en uno de los deportistas más rentables y comercialmente influyentes del mundo.
En ese contexto, la protección de la marca se vuelve central. La proliferación de productos falsificados no solo implica una pérdida económica directa, sino también un riesgo reputacional, al asociar su nombre con artículos de menor calidad. Por eso, remarca Clarín, la demanda apunta no solo a frenar ventas ilegales, sino también a preservar el valor de uno de los activos más fuertes del negocio deportivo mundial.