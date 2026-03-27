"No fue ningún accidente, a mi hijo lo mataron", clamó la mamá del niño que murió electrocutado

La muerte por electrocución de un niño de 12 años ocurrida el lunes causó conmoción en la localidad correntina de Empedrado, sobre todo por la forma en la que ocurrieron los hechos. La familia del niño prepara para este sábado una masiva movilización para exigir justicia por Giovanni García y castigo para el responsable del predio que a plena luz del día tenía electrificados los alambres perimetrales, al costado de un camino público. "Eso no fue ningún accidente, a mi hijo me lo mataron y todos se lavaron las manos", dijo a Diario Época la madre del chico fallecido, Maira Troncosso.

"Mi nene y sus amigos ya venían de vuelta a la casa. Él fue el primero en pasar el alambrado y quedó electrocutado. Al ver esto, uno de los chicos lo quiso despegar y también quedo prendido; luego, mi sobrino hizo la misma maniobra y los dos últimos salieron despedidos, pero mi hijo quedó pegado. Comenzaron a gritar pidiendo auxilio y salió un vecino a los gritos diciéndoles a los del predio que bajen la llave de electricidad. Después de eso, mi sobrino despegó a mi hijo y comenzó a hacerle RCP, pero ya era tarde, Giovanni estaba muerto, pero en su inocencia pensó que podía salvarle la vida", relató crudamente Maira los instantes del incidente.

La ambulancia llegó unos minutos más tarde. "A pesar de haber cerca de 12 personas junto al cuerpo de mi hijo, mi sobrino lo levantó y lo puso en la ambulancia, nadie lo ayudó. Cuando pasaron por mi casa, mi sobrino me avisó lo que había pasado con Giovanni y me fui rápido al hospital, ya me imaginé lo peor. Cuando llegamos vi que le estaban haciendo reanimación, pero él ya estaba muerto. No pudieron revivirlo. Después que me confirmaron su muerte, me dejaron pasar a verlo, yo lo cambié, le saqué la ropita mojada y ahí comenzó a expulsar sangre negra por la boca y su nariz. Estaba todo quemado por dentro. El no tocó un boyerito, lo fulminó la alta tensión que pusieron en el alambrado", sentenció la mujer.

Giovanni García, muerto por electrocución

Más adelante, Maira confirmó que fueron al lugar y no hallaron señales de poste de luz o cables caídos sobre el alambrado, lo que indicaría lo que sospechan los investigadores, que la conexión era directa, desde otro dispositivo. "Eso estaba electrificado a propósito. A mi hijo me lo asesinaron, no fue ningún accidente. El dueño del predio se lavó las manos, la Policía no hizo nada, ni siquiera lo demoraron, hicieron malos informes sobre lo que sucedió. Todos se lavaron las manos. A mi hijo lo tuvieron ocho horas tirado en la camilla del hospital hasta que vino la gente de Corrientes a llevarlo para hacerle la autopsia".

Al final, Maira recordó que su hijo, sus amigos y hasta su sobrina y el novio los acompañaron muchas veces hasta el lugar, pasaron muchas veces por allí y jamás tuvieron un problema, ni un llamado de atención o una advertencia. "Iban a cazar y a buscar carnada al río, lo hacían siempre y desde hace mucho. Al parecer, al dueño del predio le entraron a robar varias veces y él tomó medidas. Cerró un camino público con alambre donde pasan muchísimas personas por día, lo electrificó a la siesta, a plena luz del día, y eso terminó por matar a mi hijo", concluyo la joven madre.

La convocatoria de la marcha es para el sábado a las 17, en el ingreso a Empedrado, al costado de la Virgen. De allí se movilizarán hasta la plaza 25 de Mayo bajo el lema "Verdad y Justicia por Giovanni". Ayer, el Fiscal de Investigaciones Concretas de Saladas, Osvaldo Ojeda, se reunió con los padres Giovanni y los puso al tanto de la investigación. Se esperan más de declaraciones.