Nutricionistas impulsan la incorporación diaria de probióticos en la alimentación infantil

El doctor Omar Tabacco dialogó en el programa de streaming de Elonce, GPS, sobre la importancia de la incorporación diaria de probióticos en la alimentación infantil. Esta iniciativa es impulsada por Profeni, un equipo interdisciplinario argentino dedicado a la nutrición infantil.

En este sentido, el profesional mencionó el yogurt y los fermentados como principales fuentes de probióticos. “Este tema gana notoriedad a partir de los conocimientos que han surgido en los últimos años respecto a la microbiota, es decir la comunidad de gérmenes que habitan un sector del organismo, sobre todo la intestinal es la más importante y voluminosa”.

La microbiota, aseguró Tabacco, tiene una importancia no solo en la salud digestiva sino desde el punto de vista metabólico, inmunológico, en niños con el neurodesarrollo. “La importancia de una microbiota saludable en la salud general de los chicos está referenciado con relación al equilibrio de la misma”, aseguró.

Profeni impulsa la incorporación diaria de probióticos en la alimentación infantil

En este marco, “se han ido reconociendo distintos gérmenes, bacterias asociadas con condiciones favorables para la salud”, aseguró y remarcó que la ingesta de estas bacterias conocidas como “beneficiosas” son importantes para mantener el equilibrio de la microbiota. “Es un dato importante que estén en equilibrio entre ellas y en eso los alimentos son fundamentales”, subrayó.

El desarrollo de la microbiota se da en función del medioambiente, donde lo más importante es el alimento que reciben estas bacterias, especificó el profesional. Aquí aparecen los alimentos fermentados, ya que poseen bacterias reconocidas como saludables, “para lograr un equilibrio adecuado en la microbiota”.

El yogurt como principal aliado

El yogurt es un fermentado y por lo tanto “va a generar condiciones beneficiosas para la digestión y la salud digestiva”, dijo Tabacco. Además, indicó que en los últimos años este tipo de lácteos contienen mayor cantidad de probióticos, lo que constituye un alimento nutricional importante, con proteínas de alto valor biológico en muy buena cantidad, con calcio, vitamina D, nutrientes esenciales para la infancia.

“El paladar de los niños acepta muy bien el yogurt y es un alimento bienvenido por su sabor, consistencia y características físicas”, aseguró y remarcó que “es el arquetipo fundamental de un fermentado muy saludable y beneficioso, al alcance de todos los niños”.

Por otro lado, el profesional destacó las verduras, las legumbres, los cereales integrales y las frutas como importantes para el desarrollo de bacterias saludables en el intestino.

No solo el yogurt contiene alto valor biológico, sino que existen otros alimentos similares. Sin embargo, Tabacco reconoció que “no son tan familiares para los niños” como el chucrut. “Hay otros fermentados circulando en el mercado pero no están adaptados a la necesidades de los niños y a la aceptabilidad por parte de ellos”, agregó.

El consumo de ultraprocesados y su impacto en la microbiota intestinal

“La alimentación es fundamental para una microbiota saludable”, reiteró Tabacco y comentó, por el contrario, que el consumo de ultraprocesados no beneficia al ambiente intestinal.

Además, “produce inflamación y facilita la entrada de moléculas de los alimentos que tienen perjuicios metabólicos, inmunológicos”, señaló.

El consumo de ultraprocesados conspira contra una microbiota saludable, sostuvo. “Para los niños tampoco son saludables desde el punto de vista nutricional”, afirmó.

“El niño tiene que desarrollar su sistema inmunológico y hay que entender que en los primeros años de vida el alimento más importante es la leche materna, que contiene los nutrientes necesarios y probióticos. Luego esto se refuerza con la alimentación complementaria, con la incorporación de otros productos adecuados a

partir del sexto mes de vida”, especificó.

Y agregó: “Nacemos con un sistema inmunologico intestinal inmaduro y para ejercer su función es necesario entrenarlo. Esto se hace a partir del contacto desde los primeros meses de vida con las bacterias en el intestino y ordenan las defensas, en pos de rechazar todo lo ajeno al organismo y tolerar lo bueno, como las proteínas”.

“Ahí tenemos un sistema inmunologico saludable y con menos posibilidad de desarrollar alergias alimentarias. La microbiota equilibra, ordena y ayuda a madurar al sistema inmunologico desde los primeros días de vida. Así los chicos se enferman menos y tienen menos alergias”, explicó.

“Los lácteos son importantes en la dieta infantil por sus proteínas, calcio y vitamina D. Es fundamental que los chicos lo consuman, puede ser diariamente y fermentados cinco veces por semana sería lo ideal”, sugirió.

Tabacco mencionó que después del año de vida, el yogurt tiene las mismas propiedades nutricionales que la leche como calorías, proteínas, calcio, en una forma mejor tolerada desde lo digestivo, “porque tiene menos lactosa, las proteínas están parcialmente hidrolizadas y se digieren mejor”, remarcó.

En este sentido, señaló que un alto consumo de fermentados no perjudica la salud de la microbiota. “Que un niño consuma un yogurt a diario es fundamental”, aseguró.

“La realidad nutricional en nuestro país es una transición nutricional. El sobrepeso y la obesidad son los problemas prevalentes que la desnutrición. Lo estamos viendo en los últimos años”, expresó. En este sentido, mencionó a la ingesta de ultraprocesados y alimentos calóricos como principales factores del sobrepeso y la obesidad infantil.

Sobre la Ley de Etiquetado Frontal, Tabacco señaló que la normativa “trata de concientizar a la familia que decide comprar los productos con alta densidad energética” pero que “debe analizarse en función de las propiedades nutricionales beneficiosas que tienen algunos de esos alimentos”.

Y explicó: “Como reacción inmediata está bien que el consumidor busque productos con menor cantidad de sellos pero falta darle una pequeña rosca para que no se limite a mostrar solo los productos con sal y azúcar, sino que se analicen las propiedades nutricionales de los alimentos”.

Sobre el Profeni

Tabacco recordó que se trata de un equipo interdisciplinario cuya principal preocupación es la salud infantil, sobre todo en la alimentación. Está constituido por pediatras generales, pediatras gastroenterólogos, nutricionistas, psicólogos. “Es un grupo muy valorable desde las distintas miradas en el abordaje de la alimentación infantil”, mencionó.

Además, el profesional señaló que en los últimos años han desarrollado investigaciones que permiten aportar y aprender en la comunidad médica, en pos de “ir hacia una mejor alimentación infantil”.

“Seguiremos promoviendo alimentación saludable”, enfatizó.