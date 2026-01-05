La ANMAT dispuso el retiro voluntario y preventivo de determinados lotes de fórmulas infantiles de la marca Nestlé por una posible contaminación con una toxina bacteriana. La medida alcanzó a productos nacionales e importados destinados a lactantes.
ANMAT retiró del mercado fórmulas para bebés por posible contaminación, luego de que se detectara un riesgo sanitario vinculado a la presencia de la toxina Cereulida, producida por la bacteria Bacillus cereus. La medida fue informada oficialmente por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica y se aplicó de manera voluntaria y preventiva por parte de la empresa Nestlé Argentina S.A.
Según se detalló, el retiro se originó tras advertirse que una de las materias primas utilizadas en la elaboración de las fórmulas infantiles podría contener dicha toxina, lo que representa un riesgo potencial para la salud de los lactantes. Ante esta situación, se decidió avanzar con el retiro inmediato de los lotes involucrados para evitar su consumo.
Qué productos fueron retirados
De acuerdo al comunicado oficial, el retiro alcanzó tanto a productos de elaboración nacional como a un producto importado. En el caso de los alimentos fabricados en el país, se trata de fórmulas lácteas en polvo elaboradas en la provincia de Santa Fe.
Entre los productos nacionales se incluyó la fórmula láctea para lactantes en polvo Nestlé NAN Optipro 1 c/HMO, en presentaciones de 400 gramos y 800 gramos, identificadas con RNE N° 21-114032 y RNPA N° 21-130136. Los lotes afectados abarcaron vencimientos entre diciembre de 2026 y mayo de 2027, con una nómina específica de códigos que fueron difundidos por el organismo sanitario.
En cuanto al producto importado, el retiro alcanzó al alimento para propósitos médicos específicos en polvo para lactantes Nestlé Alfamino, de origen suizo, presentación de 400 gramos, identificado con RNE N° 00-014591 y RNPA N° 079-00-022965. El lote afectado fue el 51690017Y1, con vencimiento en junio de 2027.
Riesgos asociados a la bacteria
La ANMAT explicó que la Bacillus cereus es una bacteria presente en el ambiente, especialmente en el suelo y el agua, con capacidad de formar esporas que le permiten resistir condiciones adversas. Este microorganismo puede producir diferentes toxinas, entre ellas la Cereulida, que es la que motivó la alerta sanitaria.
La ingestión de alimentos contaminados puede generar dos tipos de cuadros clínicos. Por un lado, el síndrome emético, caracterizado por náuseas y vómitos que aparecen entre una y seis horas después del consumo, indicó TN. Por otro, el síndrome diarreico, que puede provocar diarrea, dolor abdominal y fiebre entre ocho y dieciséis horas posteriores a la ingesta.
Acciones y recomendaciones
Desde el organismo nacional se informó que se encuentran coordinando acciones con las autoridades sanitarias provinciales para garantizar el retiro efectivo de los productos involucrados en todo el territorio y para monitorear la evolución de la situación.
En ese marco, la ANMAT recomendó a los consumidores no ingerir los productos correspondientes a los lotes mencionados y comunicarse con la empresa para recibir información y asistencia. Nestlé Argentina puso a disposición el teléfono 0800-999-8100 (opción 3) y el correo electrónico servicios.alconsumidor@ar.nestle.com .
Asimismo, se solicitó a comercios y distribuidores retirar de inmediato los productos afectados de la venta, tanto en locales físicos como en plataformas online, y contactar a sus proveedores para gestionar el retiro correspondiente.