Murió María Takara de Oshiro, Madre de Plaza de Mayo y símbolo de la lucha por los desaparecidos nikkei

María Takara de Oshiro falleció a los 95 años y se convirtió en un símbolo de lucha

María Takara de Oshiro, histórica integrante de las Madres de Plaza de Mayo, falleció este viernes a los 95 años tras dedicar gran parte de su vida a la búsqueda de su hijo Jorge Eduardo Oshiro, desaparecido durante la última dictadura militar.

Takara de Oshiro se convirtió en una referente clave en la lucha por Memoria, Verdad y Justicia, especialmente dentro de la comunidad nikkei en Argentina. Su hijo fue uno de los 17 desaparecidos de origen japonés nacidos fuera de Japón, lo que visibilizó una dimensión menos conocida del terrorismo de Estado.

Desde la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense expresaron su pesar por el fallecimiento y destacaron su compromiso inclaudicable: formó parte de una generación de madres que transformaron el dolor en una lucha colectiva por justicia.

Aunque no hablaba español cuando comenzaron las tradicionales rondas de los jueves en la Plaza de Mayo, se sumó formalmente a la organización en 2018, acompañada por Nora Cortiñas, quien le entregó el emblemático pañuelo blanco.

Su hijo, nacido el 2 de enero de 1958, fue secuestrado en noviembre de 1976, con apenas 18 años. Estudiaba en una escuela técnica en Villa Ballester y militaba en el Partido Socialista de los Trabajadores.

En 2006, tras la reapertura de los juicios por delitos de lesa humanidad, un sobreviviente del centro clandestino que funcionó en Campo de Mayo aseguró haberlo visto allí, lo que permitió incorporar su caso a los expedientes judiciales.

La historia de María Takara de Oshiro se suma al legado de las Madres de Plaza de Mayo, cuya persistencia fue fundamental para mantener viva la memoria de los desaparecidos y exigir justicia en Argentina.