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Murió Ernesto Cherquis Bialo, referente del periodismo deportivo

Este viernes murió Ernesto Cherquis Bialo a los 85 años, reconocido periodista y autor de biografías de Maradona, Bonavena y Monzón, tras una lucha contra la leucemia.

20 de Marzo de 2026
Ernesto Cherquis Bialo.
Ernesto Cherquis Bialo. Foto: Minuto Uno.

Este viernes murió Ernesto Cherquis Bialo a los 85 años, reconocido periodista y autor de biografías de Maradona, Bonavena y Monzón, tras una lucha contra la leucemia.

Ernesto Cherquis Bialo falleció este viernes a los 85 años luego de una larga lucha contra una enfermedad grave. El periodista había sido dado de alta a finales de 2025 tras una internación por neumonía que derivó en un fallo medular y leucemia, pero su estado de salud empeoró a comienzos de 2026. Cherquis Bialo será recordado como un referente del periodismo deportivo argentino y uruguayo.

 

Durante su trayectoria, fue director de Medios de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) en los últimos años de gestión de Julio Humberto Grondona. Además, escribió las célebres biografías de Diego Armando Maradona, Oscar “Ringo” Bonavena y Carlos Monzón, y fue declarado Personalidad Destacada por la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires, consolidando su legado en la crónica deportiva y la literatura futbolera.

 

De Montevideo a El Gráfico

 

Aunque nació en Montevideo el 30 de septiembre de 1940, en una familia de inmigrantes polacos y rusos, Cherquis Bialo creció en Buenos Aires y se convirtió en un porteño de corazón, tanguero y fanático de San Lorenzo. Su vínculo con el periodismo comenzó en marzo de 1963 al ingresar a la Editorial Atlántida para trabajar en la mítica revista El Gráfico.

 

Foto: La Naci&oacute;n.
Foto: La Nación.

 

A lo largo de 30 años en la revista, Cherquis Bialo desarrolló un estilo narrativo único, barroco y cautivante, que lo transformó en una firma ineludible. Ascendió de cronista a director entre 1984 y 1990, formando parte de un linaje de periodistas de oro junto a Osvaldo Ardizzone, Juvenal y Dante Panzeri, marcando un hito en la crónica deportiva nacional, según información de La Nación.

 

Legado en la historia del deporte

 

Su obra, que combinó investigación, pasión y narrativa, trascendió generaciones. Más allá de sus biografías y coberturas deportivas, Cherquis Bialo dejó un legado de rigor periodístico y amor por el fútbol, consolidándose como un referente para quienes estudian y disfrutan la historia del deporte en Argentina y América Latina.

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