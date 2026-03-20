Ciclogénesis afecta a nueve provincias con tormentas y granizo

Un nuevo episodio de ciclogénesis afecta a gran parte de Argentina, generando tormentas intensas, caída de granizo y ráfagas fuertes en varias regiones. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el fenómeno se consolida a partir de un sistema de baja presión sobre el sudeste bonaerense y avanza de oeste a este, reforzado por una vaguada en altura que potencia la organización de las precipitaciones.

El proceso se da en un contexto típico de marzo, donde la combinación de aire cálido, humedad disponible y la llegada de un frente frío genera condiciones propicias para tormentas fuertes. “El ingreso del frente frío y la presencia de aire húmedo en altura favorecen el desarrollo de sistemas intensos”, confirmaron fuentes del SMN. La ciclogénesis pone en alerta a nueve provincias: Mendoza, San Luis, La Pampa, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, La Rioja y Santiago del Estero.

En las últimas horas, el fenómeno dejó su marca con caída de granizo, ráfagas y anegamientos en La Pampa, Mendoza, San Luis y el oeste bonaerense, provocando complicaciones en rutas y zonas urbanas. Las tormentas más intensas se esperan en el este de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, donde el nivel de alerta asciende a naranja y se prevén fenómenos localmente severos con potencial de daños.

Impacto y pronóstico en el AMBA

Mientras el sistema avanza, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá un alivio temporal. Tras el paso de las lluvias del sábado, se espera una jornada dominical con cielo mayormente despejado, temperaturas entre 14 y 24 grados y viento del sur que luego rotará hacia el este, generando un ambiente más templado.

Foto: Elonce.

Para el lunes, las condiciones cambiarán levemente: la mínima se prevé en 17 grados y la máxima descenderá a 22, con cielo mayormente nublado pero sin lluvias. El SMN recomienda mantenerse atento a los pronósticos, ya que la estabilidad será breve antes de que nuevos sistemas de baja presión ingresen al país durante la semana.

Seguimiento de la ciclogénesis

El avance de la ciclogénesis obliga a seguir de cerca las alertas oficiales, especialmente en las regiones bajo nivel naranja, donde el riesgo de granizo, vientos intensos y precipitaciones fuertes es mayor. Las autoridades locales ya iniciaron controles en rutas y zonas urbanas para mitigar posibles daños, señaló NA.

Los meteorólogos destacan que marzo se presenta dinámico y con alta actividad convectiva, lo que significa que nuevas tormentas podrían generarse con rapidez a medida que el sistema de baja presión se desplaza. La combinación de aire cálido y humedad persistente seguirá alimentando el desarrollo de fenómenos severos.

Con nueve provincias afectadas, la ciclogénesis de este fin de semana marca un nuevo episodio de inestabilidad meteorológica en Argentina, en el que la atención de la población y los organismos de control es clave para prevenir riesgos y minimizar impactos en las áreas más vulnerables.