Fin de semana inestable: alertan por tormentas fuertes, lluvias intensas y ráfagas en Entre Ríos

REDACCIÓN ELONCE
El SMN emitió alertas amarilla y naranja para la provincia hasta el domingo. Se prevén lluvias intensas, ráfagas de hasta 90 km/h y posible granizo en distintos departamentos.
El aviso de alerta del Servicio Meteorológico Nacional por tormentas en Entre Ríos y otras provincias se mantiene vigente durante todo el fin de semana, con pronósticos que anticiparon lluvias intensas, ráfagas de viento y posibles episodios de granizo en distintas zonas de la provincia, según informó el organismo nacional.
El SMN emitió alertas de nivel amarillo y naranja para Entre Ríos y otras provincias del centro y norte del país, advirtiendo que las condiciones climáticas podrían generar complicaciones en la vida cotidiana, la circulación y actividades al aire libre.
En ese marco, el SMN detalló que las tormentas estarán acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que podrían superar los 80 kilómetros por hora, características típicas de eventos severos en la región.
Departamentos bajo alerta amarilla
La alerta amarilla se extendió durante viernes, sábado y domingo en gran parte del territorio entrerriano, abarcando distintos departamentos en cada jornada.
Para este viernes, el aviso incluyó a Gualeguay, Victoria, Nogoyá, Diamante, Paraná, Villaguay y La Paz. En tanto, durante la mañana del sábado, la advertencia se amplió a Islas, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Colón, Concordia, Tala, San Salvador, Federal, Feliciano y Federación.
Finalmente, para el domingo por la noche, el SMN indicó que la alerta continuará en Villaguay, Concordia, San Salvador, Federal, Feliciano, Federación, La Paz, Paraná, Nogoyá y Diamante.
Características de las tormentas previstas
Según el informe oficial, “el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes”, con precipitaciones abundantes en cortos períodos.
Además, se previó actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h. En cuanto a los acumulados, se estimaron valores entre 40 y 70 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual.
Estas condiciones podrían provocar anegamientos temporarios, especialmente en zonas urbanas y sectores con dificultades de drenaje, además de inconvenientes en rutas y caminos rurales.
Alerta naranja por tormentas fuertes
El SMN también emitió una alerta naranja para la madrugada del domingo en sectores de Entre Ríos, así como en parte de Santa Fe y Córdoba.
En la provincia entrerriana, el nivel de mayor intensidad alcanzará a los departamentos Gualeguay, Victoria, Nogoyá, Diamante, Paraná, Villaguay y La Paz.
En estas zonas, el organismo advirtió que “el área será afectada por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas”, con precipitaciones abundantes, actividad eléctrica frecuente y posible caída de granizo.
Fenómenos más intensos y acumulados
A diferencia de la alerta amarilla, en este caso se prevén fenómenos de mayor intensidad, con ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora.
Asimismo, se estimaron valores de precipitación acumulada entre 70 y 100 milímetros, con posibilidad de ser superados en forma puntual, lo que incrementa el riesgo de anegamientos y complicaciones en la infraestructura urbana.
Este escenario ubica a Entre Ríos como una de las provincias más afectadas dentro del esquema de inestabilidad que abarca al Litoral argentino.
Recomendaciones del SMN
Frente a este panorama, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de recomendaciones para minimizar riesgos durante la vigencia de las alertas.
Entre las principales medidas, se aconsejó evitar actividades al aire libre durante tormentas, no refugiarse bajo árboles o postes de electricidad y asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.
También se recomendó no circular por calles anegadas, prestar atención a posibles crecidas y mantenerse informado a través de los canales oficiales, dado que las condiciones pueden variar rápidamente.
Seguimiento del fenómeno
La alerta del SMN por tormentas en Entre Ríos continuará siendo monitoreada en función de la evolución de las condiciones meteorológicas, por lo que no se descartan actualizaciones en los niveles de advertencia.
El organismo recordó que el sistema de alertas busca advertir con anticipación sobre fenómenos peligrosos, permitiendo a la población tomar precauciones y reducir riesgos.
De esta manera, el fin de semana estará marcado por la inestabilidad en la provincia, con lluvias y tormentas que podrían presentarse en distintos momentos y con variada intensidad.