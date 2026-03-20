El PJ convoca a una marcha en Paraná en defensa de la Memoria, la Verdad y la Justicia

Este martes 24, organizaciones sociales y políticas convocan a una marcha en defensa de la memoria, la verdad y la justicia, con concentración en la sede del PJ a las 16 horas.
Este martes 24, ciudadanos y organizaciones se movilizarán en defensa de la memoria, la verdad y la justicia, en una jornada que busca reivindicar los derechos humanos y la lucha contra el olvido histórico. La concentración será a las 16 horas en la sede del Partido Justicialista, ubicada en 9 de Julio 251 de la ciudad de Paraná, y se espera una importante participación.
La convocatoria, difundida por redes sociales, subraya que la memoria es presente y futuro. "Porque no olvidamos. ¡Seguimos luchando!", expresan los organizadores, en referencia a la necesidad de mantener viva la memoria histórica y garantizar que los hechos de violaciones a los derechos humanos no queden impunes.
La marcha se enmarca en una serie de actividades que buscan visibilizar la importancia de la justicia social y recordar a las víctimas de la dictadura, reforzando el compromiso de la sociedad con la verdad y la transparencia en la gestión pública.