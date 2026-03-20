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Sociedad Alerta sanitaria

Anmat prohíbe la venta de un repelente OFF! con etiquetas en chino en toda la Argentina

La Anmat prohibió un repelente con inscripciones en chino. El producto circula con inscripciones en idioma chino y no cuenta con los registros sanitarios correspondientes, lo que representa un riesgo para la salud pública.

20 de Marzo de 2026
Uso de repelente.
Uso de repelente. Foto: (Archivo).

La Anmat prohibió un repelente con inscripciones en chino. El producto circula con inscripciones en idioma chino y no cuenta con los registros sanitarios correspondientes, lo que representa un riesgo para la salud pública.

A través de la Disposición Nº 1476/26, la Anmat oficializó la prohibición del uso, comercialización, publicidad y distribución en todo el territorio argentino de este producto.

La medida alcanza a todas las presentaciones, lotes y vencimientos del artículo rotulado como “Repelente de insectos” de la marca OFF!, el cual se distingue por poseer inscripciones íntegramente en idioma chino.

 

Esta restricción no solo afecta a los comercios físicos, sino que también ordena la baja de cualquier publicación en plataformas de venta en línea, donde se detectó la presencia del artículo prohibido.

 

Un producto ilegítimo sin respaldo del fabricante

 

La investigación que derivó en esta alerta sanitaria confirmó que el repelente no cuenta con inscripción sanitaria ante la Anmat, lo que lo convierte en un producto ilegítimo.

 

Un punto clave en la resolución fue la intervención de la empresa S.C. Johnson & Son de Argentina S.A.I.C., titular oficial de la marca OFF! en el país. La firma reconoció ante las autoridades que no participó en la elaboración, registro ni importación de estas unidades con etiquetas en chino, desconociendo por completo su origen y composición.

 

Riesgos para la salud de la población

 

La principal preocupación de la Anmat radica en que, al tratarse de un producto de procedencia desconocida, no es posible garantizar su seguridad ni su eficacia para repeler insectos.

 

Ante la imposibilidad de verificar los componentes químicos utilizados en su fabricación, el organismo decidió retirar el producto de circulación con el objetivo primordial de proteger la salud de la población y prevenir eventuales reacciones adversas o riesgos sanitarios derivados de su uso.

Temas:

Anmat repelente salud pública
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