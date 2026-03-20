Buscan a cuatro hermanitos desaparecidos en Santa Fe

El Ministerio Público de la Acusación pidió colaboración para dar con cuatro menores desaparecidos en San Lorenzo, Santa Fe. Son hermanos.
El Ministerio Público de la Acusación solicitó la colaboración de la población para dar con el paradero de cuatro menores de edad que faltan de su hogar en la ciudad de San Lorenzo, provincial de Santa Fe, desde el pasado 17 de marzo.
Se trata de los hermanos Valentina Ruiz, de 4 años; Bayron Ruiz, de 5; Nasly Ruiz, de 4; y Justina Ruiz, de 2, quienes se ausentaron de su vivienda ubicada en calle Carrillo al 100. Según se informó oficialmente, los niños habrían sido retirados del lugar por su madre.
De acuerdo a los datos aportados por la investigación, los menores se encontraban bajo el cuidado de una tercera persona por disposición de un organismo municipal vinculado a niñez y familia. Si bien la medida no impedía el contacto con la madre, establecía que no podían ausentarse del domicilio fijado.
Investigación en curso y pedido de información
La causa es llevada adelante por la fiscal Melisa Serena, integrante de la Unidad Fiscal de San Lorenzo, quien encabeza las tareas para dar con el paradero de los niños y esclarecer las circunstancias del hecho.
Desde el organismo judicial remarcaron la importancia de la colaboración ciudadana para avanzar en la búsqueda, especialmente en las primeras horas, consideradas clave en este tipo de casos.
En ese sentido, solicitaron que cualquier persona que cuente con información relevante se comunique de inmediato con las autoridades.
Canales de contacto y urgencia
El Ministerio Público de la Acusación indicó que ante cualquier dato que pueda contribuir a la localización de los menores, se debe llamar al 911 o comunicarse a través de las redes sociales oficiales de la Fiscalía.