Frigerio destacó la apicultura: “Es importante para nuestra vida, economía y el mercado laboral en Entre Ríos”

REDACCIÓN ELONCE
El gobernador Rogelio Frigerio ponderó la Fiesta Nacional de la Apicultura dado que "tiene que ver con nuestra cultura y nuestra historia", además de recalcar el crédito FIDA para impulsar al sector.
La apicultura en Entre Ríos fue destacada como una actividad clave para el desarrollo provincial durante la inauguración de la Fiesta Nacional de la Apicultura. El gobernador Rogelio Frigerio participó del evento y subrayó el rol estratégico del sector en la economía, el empleo y la vida cotidiana.
En diálogo con la prensa, el mandatario puso en valor el trabajo sostenido de los productores y la relevancia de mantener este tipo de encuentros. “Es un encuentro de los más importantes con los productores apícolas del país, pero también es una fiesta que mantiene su razón de ser después de tantos años. A su perfil hay que apoyarlo, es una fiesta y un encuentro que implica mucho trabajo durante todo el año. Hay que reconocer a quiénes la organizan y tiene mucho que ver con la cultura del trabajo”, expresó.
Además, remarcó la importancia estructural de la actividad: “Pensemos que sin la apicultura no existiría la agricultura en nuestra provincia. Por eso son tan importantes las abejas para nuestra vida, economía y el mercado laboral en Entre Ríos”.
Proyección productiva y objetivos del sector
El gobernador también hizo hincapié en el potencial de crecimiento de la apicultura en Entre Ríos, al señalar que se trata de una actividad con fuerte arraigo en la provincia. “Somos una provincia apícola y si seguimos trabajando en esta línea podamos ser la provincia más importante de la apicultura del país. Ese es uno de nuestros objetivos: todos los años crecer”, afirmó.
En ese sentido, destacó las capacidades productivas locales: “Somos especialistas los entrerrianos en transformar proteína vegetal en animal y esta no es una excepción”.
Frigerio vinculó este desarrollo con la necesidad de acompañar al sector desde el Estado, con políticas que impulsen la producción y mejoren la infraestructura.
Inversión millonaria para fortalecer la actividad
Uno de los anuncios centrales de la jornada fue la confirmación de un financiamiento internacional destinado a obras clave. “Hoy anunciamos lo que concretamos después de un año, que anunciamos que íbamos por un crédito de FIDA y hoy lo firmé. Son 15 millones de dólares para inversión en infraestructura”, detalló.
El mandatario precisó el destino de los fondos: “Sobre todo para los caminos que va de Maciá y a los principales accesos de los centros apícolas de la provincia. Es un anuncio muy importante que se concretó hoy en una firma que estuvo en Paraná esta mañana”.
Finalmente, reafirmó el compromiso con los productores: “Estamos acá porque sentimos que este es el camino: apoyar a los productores, estar cerca del que se levanta todos los días muy temprano para generar riquezas y dar empleo a nuestra provincia”.
La fiesta y el crecimiento del sector
Frigerio también resaltó el valor cultural del evento: “Es muy importante sostenerla (a la Fiesta Nacional de la Apicultura), tiene que ver no solo con la producción y el empleo. Tiene que ver con nuestra cultura, nuestra historia. Son cosas que desde la provincia y el municipio tenemos que trabajar para que crezca todos los años y sea uno de los encuentros más populares de la provincia”.
Por su parte, el intendente de Maciá, Ariel Müller, destacó el acompañamiento del gobernador: “Quiero agradecer a Rogelio, no solamente por la presencia, sino que es un compromiso de corazón. Siempre lo dije: sin haber sido gobernador y sin candidato, ha venido a la fiesta”.
Además, anticipó un escenario de crecimiento para el sector: “Es muy importante el anuncio de 15 millones de dólares para fortalecer el crecimiento. Vienen grandes novedades para la apicultura. Se viene el acuerdo de la Unión Europea y el Mercosur, la polinización que va a cambiar el mundo de la apicultura y la agricultura tiene que empezar a trabajar distinto a cómo venía trabajando”.
El jefe comunal también destacó la convocatoria: “El sector ha tenido un muy buen momento en Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, pero estamos esperando muchísimos apícolas. Ya las carpas y el galpón están llenos. Esperamos mucha gente mañana”.