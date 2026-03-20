 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Deportes

Fixture de Boca en la Copa Libertadores 2026: fechas y cuándo juega

El fixture de Boca en la Copa Libertadores 2026 ya está confirmado, con fechas, horarios y rivales para el regreso del Xeneize al torneo continental.

20 de Marzo de 2026
Se conocieron los horarios y días de los partidos.
Se conocieron los horarios y días de los partidos. Foto: La Número 12.

El fixture de Boca en la Copa Libertadores 2026 ya está confirmado, con fechas, horarios y rivales para el regreso del Xeneize al torneo continental.

El fixture de Boca en la Copa Libertadores 2026 ya está definido y marca el esperado regreso del club al máximo torneo continental tras dos años de ausencia. Con rivales confirmados y fechas establecidas, el Xeneize comenzará su camino en abril con el objetivo de volver a ser protagonista en Sudamérica.

 

El debut será como visitante ante Universidad Católica el martes 7 de abril a las 21.30, en un partido que marcará el inicio de la fase de grupos. Luego, el equipo alternará entre partidos de local y visitante en un calendario exigente que incluye enfrentamientos ante Barcelona y Cruzeiro.

 

Este regreso genera gran expectativa entre los hinchas, que esperan ver a Boca nuevamente compitiendo en la élite del fútbol sudamericano y peleando por el título.

 

Calendario completo de la fase de grupos

 

El fixture de Boca en la Copa Libertadores 2026 contempla seis partidos en la fase inicial. En la segunda fecha, el conjunto argentino será local ante Barcelona el martes 14 de abril a las 21.00.

 

Merentiel ser&aacute; la cara del ataque de Boca. Foto: Archivo Elonce.
Merentiel será la cara del ataque de Boca. Foto: Archivo Elonce.

 

Luego, deberá viajar a Brasil para enfrentar a Cruzeiro el martes 28 de abril a las 21.30. La cuarta jornada será nuevamente ante Barcelona, pero en condición de visitante, el martes 5 de mayo a las 21.00.

 

En la recta final del grupo, Boca recibirá a Cruzeiro el martes 19 de mayo a las 21.30, y cerrará su participación ante Universidad Católica como local el jueves 28 de mayo en el mismo horario.

 

Lo que viene después de la fase de grupos

 

Una vez finalizada la etapa inicial, el calendario de la Copa Libertadores 2026 continuará con las fases eliminatorias. El sorteo de los octavos de final se realizará el 3 de junio.

 

Foto: Archivo Elonce.
Foto: Archivo Elonce.

 

Sin embargo, el inicio de los cruces se postergará hasta agosto debido a la disputa de la Copa del Mundo. Los octavos se jugarán a partir de la semana del 12 de agosto, con partidos de ida y vuelta.

 

Los cuartos de final están programados para septiembre, mientras que las semifinales se disputarán en octubre. La gran final, en tanto, tiene fecha prevista para el 21 de noviembre, aunque podría estar sujeta a modificaciones.

Temas:

Boca Copa Libertadores
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso