Fixture de Boca en la Copa Libertadores 2026: fechas y cuándo juega

El fixture de Boca en la Copa Libertadores 2026 ya está confirmado, con fechas, horarios y rivales para el regreso del Xeneize al torneo continental.
El fixture de Boca en la Copa Libertadores 2026 ya está definido y marca el esperado regreso del club al máximo torneo continental tras dos años de ausencia. Con rivales confirmados y fechas establecidas, el Xeneize comenzará su camino en abril con el objetivo de volver a ser protagonista en Sudamérica.
El debut será como visitante ante Universidad Católica el martes 7 de abril a las 21.30, en un partido que marcará el inicio de la fase de grupos. Luego, el equipo alternará entre partidos de local y visitante en un calendario exigente que incluye enfrentamientos ante Barcelona y Cruzeiro.
Este regreso genera gran expectativa entre los hinchas, que esperan ver a Boca nuevamente compitiendo en la élite del fútbol sudamericano y peleando por el título.
Calendario completo de la fase de grupos
El fixture de Boca en la Copa Libertadores 2026 contempla seis partidos en la fase inicial. En la segunda fecha, el conjunto argentino será local ante Barcelona el martes 14 de abril a las 21.00.
Luego, deberá viajar a Brasil para enfrentar a Cruzeiro el martes 28 de abril a las 21.30. La cuarta jornada será nuevamente ante Barcelona, pero en condición de visitante, el martes 5 de mayo a las 21.00.
En la recta final del grupo, Boca recibirá a Cruzeiro el martes 19 de mayo a las 21.30, y cerrará su participación ante Universidad Católica como local el jueves 28 de mayo en el mismo horario.
Lo que viene después de la fase de grupos
Una vez finalizada la etapa inicial, el calendario de la Copa Libertadores 2026 continuará con las fases eliminatorias. El sorteo de los octavos de final se realizará el 3 de junio.
Sin embargo, el inicio de los cruces se postergará hasta agosto debido a la disputa de la Copa del Mundo. Los octavos se jugarán a partir de la semana del 12 de agosto, con partidos de ida y vuelta.
Los cuartos de final están programados para septiembre, mientras que las semifinales se disputarán en octubre. La gran final, en tanto, tiene fecha prevista para el 21 de noviembre, aunque podría estar sujeta a modificaciones.