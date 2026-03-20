Federación de Jubilados presentó su propuesta alternativa a la reforma previsional: detalles punto por punto

REDACCIÓN ELONCE
La Federación de Jubilados presentó un documento ante la Caja y autoridades provinciales con propuestas para sostener el sistema sin recortar derechos. Reafirmaron la defensa del 82% móvil y pidieron diálogo institucional.
La propuesta de la Federación de Jubilados para la reforma previsional en Entre Ríos fue presentada formalmente ante la Caja de Jubilaciones, la Cámara de Diputados, la Vicegobernación y el Poder Ejecutivo provincial, en el marco del debate por la modificación de la Ley 8732, con un fuerte rechazo a cualquier ajuste que afecte a jubilados y pensionados.
El documento fue ratificado por unanimidad durante el último Consejo Directivo de la Federación de Jubilados y Pensionados Provinciales, realizado este jueves, y expone una postura institucional basada en argumentos técnicos, políticos y sociales frente a las iniciativas de reforma en análisis.
Según se informó, la presentación busca aportar alternativas concretas que permitan abordar el déficit previsional sin afectar derechos adquiridos, al tiempo que advierte sobre los riesgos de avanzar en modificaciones centradas exclusivamente en la reducción del gasto.
Cuestionamientos al enfoque de la reforma
En el texto, la Federación expresó su preocupación por el enfoque actual del debate previsional, al considerar que se trata de una mirada incompleta que traslada el peso del ajuste a los sectores más vulnerables.
“Desde una perspectiva tanto institucional como técnica, consideramos imprescindible señalar que el enfoque propuesto resulta parcial e inequitativo, en tanto pretende concentrar el ajuste sobre el componente más vulnerable del sistema: fundamentalmente los jubilados y pensionados”, señalaron.
En esa línea, remarcaron que el sistema previsional no puede ser reducido a una variable fiscal, sino que debe ser entendido como un componente esencial del contrato social.
Defensa del sistema y derechos adquiridos
El documento puso especial énfasis en la defensa de los derechos adquiridos por los jubilados, en particular el 82% móvil y el sistema de movilidad vigente. “El régimen previsional no puede ser analizado exclusivamente como una variable de ajuste fiscal. Se trata de un pilar del contrato social, sostenido durante décadas por aportes obligatorios de los trabajadores”, afirmaron.
Asimismo, indicaron que la contraprestación previsional constituye un derecho constitucional: “La eventual sustitución del régimen de movilidad por mecanismos de actualización indexados, así como cualquier afectación al principio del 82%, implica en términos técnicos una transferencia regresiva de ingresos”.
Riesgos de modificar la movilidad
Otro de los puntos centrales del documento fue la advertencia sobre los efectos de modificar el actual sistema de movilidad, que en Entre Ríos se rige por el principio de "enganche" con los salarios de los trabajadores activos.
Según explicaron, este mecanismo garantiza una relación directa entre los haberes previsionales y los ingresos en actividad, preservando el poder adquisitivo.
“Este tipo de medidas, lejos de resolver estructuralmente el déficit, trasladan el costo fiscal a quienes ya no tienen capacidad de recomposición de ingresos, generando un impacto social negativo y acumulativo”, sostuvieron.
Propuestas para financiar el sistema
En contraposición al ajuste sobre haberes, la Federación propuso fortalecer la estructura de financiamiento del sistema previsional mediante alternativas consideradas más equitativas.
“Existen alternativas fiscalmente viables y socialmente más equitativas que no han sido debidamente consideradas en el planteo actual”, afirmaron.
Entre ellas, plantearon la creación de un fondo de la Seguridad Social a partir de recursos provenientes de organismos autárquicos con superávit, como IAFAS, ENERSA, el Instituto del Seguro y SIDECREER.
Recursos estratégicos y progresividad
El documento también propuso revisar el esquema de distribución de los recursos generados por el complejo hidroeléctrico de Salto Grande, al considerar su relevancia para el equilibrio fiscal provincial.
Además, impulsaron la aplicación de criterios de progresividad tributaria, orientados a que los sectores de mayor capacidad económica realicen mayores aportes.
En ese sentido, mencionaron herramientas como impuestos a la herencia, tributos sobre grandes patrimonios y esquemas diferenciados para grandes extensiones de tierra, con el objetivo de evitar que el ajuste recaiga sobre ingresos fijos.
Rol del Estado nacional
Otro de los ejes de la propuesta fue el reclamo de una mayor participación del Estado nacional en el financiamiento del sistema previsional provincial.
“La necesidad de que el Estado Nacional asuma una participación más estable y previsible en el financiamiento del déficit previsional provincial” fue planteada como una condición clave para la sostenibilidad del sistema.
Desde la Federación sostuvieron que estas medidas permitirían diversificar las fuentes de financiamiento y reducir la presión sobre el gasto previsional.
Posición política y rechazo al ajuste
Desde el punto de vista político, la entidad advirtió que insistir en reformas centradas en la reducción de haberes implicaría un alto costo social y un alejamiento de los principios de equidad.
“Insistir en una reforma centrada en la reducción de haberes o en la modificación de su movilidad implica asumir un costo social elevado y un claro desalineamiento con los principios de equidad y justicia distributiva”, señalaron.
En ese marco, manifestaron de forma categórica su rechazo a cualquier iniciativa que implique recortes.
Pedido de diálogo institucional
La propuesta de la Federación de Jubilados para la reforma previsional en Entre Ríos incluyó también un pedido de apertura urgente de una instancia de diálogo institucional con participación efectiva de todos los sectores involucrados.
“Solicitamos la apertura urgente de una instancia de diálogo institucional real, con participación efectiva de los sectores involucrados, a fin de reformular el enfoque de la discusión”, expresaron.
Finalmente, el documento cerró con una definición conceptual sobre el sistema previsional: “La sostenibilidad del sistema previsional no puede construirse a partir de la vulneración de derechos”.
Una definición de fondo
En el tramo final, la Federación dejó planteada una postura de fondo sobre el carácter de las jubilaciones. “La jubilación no es un subsidio del Estado; es un salario diferido que el trabajador construyó durante toda su vida laboral”, concluyeron.
El planteo se inscribe en un contexto de creciente debate sobre la sostenibilidad del sistema previsional entrerriano, donde las definiciones políticas y técnicas serán determinantes para el futuro de miles de beneficiarios.
El texto completo de la Federación de Jubilados:
Federación de Jubilados presentó su propuesta alternativa a la reforma previsional by elonceweb