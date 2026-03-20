A 50 años del golpe cívico-militar, convocan a marchar en Paraná: "Es una lucha que atraviesa nuestra historia"

REDACCIÓN ELONCE
Este 24 de marzo se cumplen 50 años del último golpe cívico-militar en Argentina. En el marco de la conmemoración del Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, la ciudad de Paraná se prepara para la tradicional marcha, cuyo eje central es la consigna "Nunca Más".
Este 24 de marzo se cumplen 50 años del último golpe cívico-militar en Argentina. En el marco de la conmemoración del Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, la ciudad de Paraná se prepara para la tradicional marcha, cuyo eje central es la consigna "Nunca Más".
En diálogo con Elonce, Clarisa Sobko, destacó la importancia de recordar este aniversario, reafirmando la lucha constante por la verdad y la justicia en el país. "Este 24 de marzo se cumplen los 50 años del último golpe cívico-militar. Convocamos no solamente a la marcha, que, por supuesto es el eje central, sino también a recordar toda la lucha que atraviesa a nuestra historia", afirmó.
La convocatoria tiene un mensaje claro: "Nunca más al terrorismo de Estado, nunca más al exterminio de las personas, nunca más a un plan económico que no contempla un plan social para la Argentina". Este llamado a la reflexión y a la movilización busca mantener vivo el reclamo de justicia.
"A 50 años de lucha, seguimos preguntando dónde están nuestros hermanos apropiados, dónde están los restos de los desaparecidos. No son 50 años de olvido, sino de grandes avances", subrayó Clarisa. La búsqueda de justicia ha sido un eje central, con logros como la restitución de 140 identidades y la reciente identificación de 12 restos humanos encontrados en la Perla, un lugar que funcionó como centro clandestino de detención.
Asimismo, destacó el avance en la búsqueda de la verdad, señalando el rol fundamental del pueblo argentino y las organizaciones sociales en la lucha por los Derechos Humanos. "Estos grandes avances han sido producto de la lucha del pueblo, de las organizaciones sociales y de los Derechos Humanos. A 50 años de lucha, seguimos preguntando por los desaparecidos y por los apropiados", remarcó.
Además, la convocatoria subraya el actual retroceso en las políticas de Derechos Humanos y el creciente "avasallamiento sobre nuestras políticas, no solo respecto al genocidio y el terrorismo de Estado, sino también en áreas fundamentales como la educación, el trabajo, la salud y la discapacidad. Es un retroceso muy grande en esos derechos".
La marcha del martes comenzará a las 17 en la Plaza Sáenz Peña y se dirigirá hacia la Plaza Alvear. Como cada año, se llevará a cabo un acto cultural, además de la lectura del documento oficial. Elonce.com