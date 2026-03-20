Integrante del Equipo Argentino de Antropología Forense dará una charla en el Museo Serrano

La Secretaría de Cultura de Entre Ríos invita a la charla La antropología forense y la identificación de desaparecidos, que estará a cargo del Dr. Juan Nobile y se desarrollará este lunes 23 de marzo a las 10.30 en Gardel 62, en la ciudad de Paraná. La actividad, con entrada libre y gratuita, se enmarca dentro de la agenda conmemorativa por el Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, y propone una instancia de reflexión abierta a la comunidad.

El encuentro abordará el rol clave de la antropología forense en los procesos de investigación, recuperación e identificación de personas desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar en Argentina. En ese sentido, se pondrá en valor el aporte científico en la reconstrucción de la memoria histórica, así como en la búsqueda de verdad y justicia.

Además de la charla, quienes asistan podrán recorrer la muestra gráfica Memoria, Verdad y Justicia, perteneciente al Registro Único de la Verdad (RUV), que ofrece una mirada profunda sobre el terrorismo de Estado en Entre Ríos y rescata la memoria, la vida y la militancia de los detenidos-desaparecidos de la provincia.

Un recorrido histórico y científico sobre la memoria

La exhibición propone un recorrido histórico que destaca especialmente el trabajo técnico-científico del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en la identificación de restos de personas desaparecidas. Este aporte se articula con la labor sostenida de recopilación de testimonios impulsada por el Gobierno provincial a través del Registro Único de la Verdad.

El EAAF es una institución científica, no gubernamental y sin fines de lucro, reconocida a nivel internacional por su trabajo en la aplicación de metodologías forenses para la búsqueda, recuperación, análisis e identificación de personas desaparecidas. También se ocupa de determinar las causas de muerte en contextos de violaciones a los derechos humanos.

Actualmente, el equipo está integrado por más de 60 profesionales de distintas disciplinas, entre ellas antropología, arqueología, medicina, biología, genética, física, arquitectura, informática y geografía. Su labor interdisciplinaria ha sido fundamental en numerosos procesos judiciales y de restitución de identidades.

Un trabajo colectivo por la verdad y la justicia

La actividad cuenta con el acompañamiento de diversas organizaciones e instituciones comprometidas con los derechos humanos, entre ellas la agrupación La Solapa, la Asociación de Ex Presos Políticos y Exiliados de Entre Ríos, la Dirección Provincial de Derechos Humanos, la Secretaría de Justicia de Entre Ríos y el propio Registro Único de la Verdad.

La convocatoria es abierta a todo público y busca fortalecer el vínculo entre la comunidad, la historia reciente y el trabajo de quienes, desde distintos ámbitos, continúan aportando a la reconstrucción de la memoria colectiva.