A pesar de la alerta amarilla por tormentas emitida para Entre Ríos y la región, este viernes comenzó la 29° Fiesta Nacional de la Apicultura en Maciá. La celebración se extenderá hasta el domingo y se lleva a cabo en el predio municipal de la localidad. El cierre de la primera noche estará a cargo de La Beriso.

Las noches de la Fiesta Nacional de la Apicultura se transmiten en vivo por Elonce, en el marco de su ciclo "Nuestras Fiestas", una propuesta que busca difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que destacan a Entre Ríos y la región.

29ª Fiesta Nacional de la Apicultura - Macia 2026 - Hablamos con el público

En diálogo con Elonce, una mujer oriunda de Maciá pero radicada en la localidad de Durazno, contó que en distintas ocasiones el tiempo estuvo inestable, haciendo referencia a las condiciones climáticas de este viernes. “Somos perseverantes, nos quedamos. No se puede ir la gente, nos tenemos que quedar.

Recuerdo que hubo lluvias y nos hemos quedado hasta lo último”, recordó.

“No soy apicultora pero me imagino que para quienes lo son debe ser interesante. Vengo por los artistas, por los stands, han traído muy buenos artistas y hemos conocido a los más famosos gracias a esta fiesta”, indicó.

Un niño de Maciá, acompañada de una niña de Buenos Aires, contaron que asisten a la fiesta con la familia. “La fiesta está buena, hay muchas agrícolas que me gustan. Me gustan los camiones, soy fanático. Quería comprarme un camioncito pero está re caro”, dijo entre risas.

“Vinimos a disfrutar”, afirmó. “Lo que más me gusta de mi ciudad es la expo y la del Mercosur, que es la más conocida del departamento Tala”, reconoció y agregó: “Es una localidad tranquila”.

Expo y grilla artística

En esta edición, productores, expertos y la familia apícola del país y el exterior se reunirán para participar del 25° Concurso Internacional de Mieles Multiflorales, el 16° Concurso Internacional de Fotografía Apícola y la 16° Expo Ovina. La programación se completa con dinámicas a campo, conferencias, paneles y espacios apícolas, junto a sectores artesanales y comerciales, tanto internos como externos.

En el escenario mayor, la grilla artística ofrecerá el viernes 20 las presentaciones de Alma Montielera, Dúo Caminos y su Banda, Dejavu, La Beriso y La Banda del KBE. El sábado 21 será el turno del Taller Municipal de Folklore Che Rojaijú, Fabián Noriega, Fernando Izaguirre, Mestizo, La Delio Valdez y el DJ Alan Gómez. En tanto, el domingo 22 se presentarán el Ballet El Gurí, Gabriel Frontera, Sebastián Rodríguez, la Escuela de Danzas Habibi, Antonio Tarragó Ros, Damas Gratis y el Grupo Capricho.

Las entradas generales pueden adquirirse de manera online en https://expo.macia.gob.ar/entradas/. Los menores de 12 años abonan un seguro en puerta. Además, las ubicaciones con sillas se encuentran disponibles mediante venta digital y no se permitirá el ingreso con sillones.