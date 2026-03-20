Dos fines de semana largos: algunos tendrán ocho días de descanso en apenas dos semanas

Cuándo es el próximo fin de semana largo y de cuántos días será.

En los próximos días hasta principios de abril, habrá dos fines de semana largos consecutivos que permiten sumar hasta ocho días de descanso en solo dos semanas.

Se trata de una combinación de feriados nacionales y un día no laborable con fines turísticos que extiende los períodos de pausa y abre una buena oportunidad para organizar escapadas o cortar la rutina.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, en total, serán cuatro fechas clave en menos de 15 días que, sumadas a los fines de semana, generan dos bloques de descanso extendido casi consecutivos.

Cómo quedan los dos fines de semana largos

El primero de los descansos estará vinculado al Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que se conmemora el martes 24 de marzo. Para potenciar el turismo, el lunes 23 fue declarado día no laborable.

Así queda conformado el primer fin de semana largo:

Sábado 21 de marzo: descanso

Domingo 22 de marzo: descanso

Lunes 23 de marzo: día no laborable

Martes 24 de marzo: feriado por el Día de la Memoria

Este bloque arma un fin de semana XXL de cuatro días. Sin embargo, el lunes 23 no es obligatorio para todos, ya que, al tratarse de un día no laborable, su aplicación depende de cada empleador.

Apenas unos días después llegará el segundo fin de semana largo, en este caso compuesto exclusivamente por feriados nacionales.

El esquema será el siguiente:

Jueves 2 de abril: feriado por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Sábado 4 de abril: descanso

Domingo 5 de abril: descanso

Este segundo bloque también suma cuatro días consecutivos y completa así una seguidilla poco habitual en el calendario.