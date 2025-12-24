 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad Concordia

Murió el perro que había sido rescatado tras una denuncia por maltrato animal

Jack, el perro que había sido rescatado en un allanamiento por maltrato animal en Concordia, murió este miércoles 24 de diciembre, pese a los esfuerzos realizados para salvarle la vida.

24 de Diciembre de 2025

CONTENIDO SENSIBLE

Murió el perro que había sido rescatado en Concordia
Murió el perro que había sido rescatado en Concordia Foto: Concordia Policiales

El animal había sido rescatado en la tarde del lunes 22 de diciembre, cuando personal policial de la comisaría décima de Concordia llevó adelante un procedimiento en una vivienda ubicada en la intersección de calles Misiones y Antonio de Luque, en cumplimiento de una orden de allanamiento dispuesta por el juez de Garantías, Ives Bastian, a solicitud de la Fiscalía a cargo del fiscal Mario Figueroa.

 

La medida judicial se originó a partir de una denuncia presentada por una vecina ante la Fiscalía, vinculada a un presunto hecho de maltrato animal. Tras las tareas investigativas desarrolladas por el personal de la dependencia, bajo la supervisión del segundo jefe, Ariel Cabaña, se reunieron los elementos necesarios que permitieron avanzar con el allanamiento, publicó Concordia Policiales.

El perro que hab&iacute;a sido rescatado tras una denuncia por maltrato animal (foto archivo)
El perro que había sido rescatado tras una denuncia por maltrato animal (foto archivo)

De acuerdo al informe profesional, el animal presentaba bajo peso, un estado general sumamente deteriorado, una herida de gran tamaño con presencia de miasis en la zona de la cabeza, además de signos claros de desnutrición y una patología de carácter crónico, compatibles con una situación de abandono prolongado.

 

Pese a la atención recibida en la clínica del médico veterinario Elvio Horta, Jack falleció este miércoles 24.

Temas:

Concordia maltrato animal perro
