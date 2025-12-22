Maltrato animal: rescataron un perro en grave estado tras allanamiento por orden judicial

REDACCIÓN ELONCE
El procedimiento se realizó en una vivienda de la zona este tras una denuncia por maltrato animal. El can fue secuestrado, recibió atención veterinaria urgente y quedó internado por su delicado estado de salud.
Un procedimiento policial realizado durante la tarde de este martes permitió el rescate de un perro que se encontraba en grave estado de abandono, en el marco de una causa por presunto maltrato animal. El operativo se llevó adelante alrededor de las 18 en un domicilio de la zona este de Concordia, en cumplimiento de una orden de allanamiento dispuesta por el Juzgado de Garantías de Concordia.
La medida judicial fue ordenada tras una investigación iniciada a partir de la denuncia de un vecino ante la Fiscalía, quien alertó sobre la situación en la que se encontraba el animal. A partir de las tareas investigativas desarrolladas por el personal policial, se reunieron los elementos probatorios necesarios que derivaron en la autorización del allanamiento.
El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría Décima de Concordia, quienes al ingresar al domicilio constataron la presencia de un can en evidente estado de abandono. Ante esta situación, se dispuso de manera inmediata el secuestro del animal y su traslado urgente para recibir atención veterinaria especializada.
Graves lesiones y desnutrición
Previo al traslado, intervino el médico veterinario policial, quien realizó una primera evaluación clínica. Según el informe profesional, se trataba de un perro adulto, macho, de pelaje negro y blanco, que presentaba un marcado bajo peso y un estado general sumamente deteriorado. Además, se constató una herida de gran tamaño con presencia de miasis en la zona de la cabeza.
El profesional indicó también que el animal evidenciaba claros signos de desnutrición, junto con una patología de carácter crónico, lo que permitió determinar que el cuadro clínico era compatible con una situación prolongada de abandono y falta de cuidados básicos.
Tras la evaluación inicial, el perro fue derivado a un centro veterinario, donde quedó internado para recibir tratamiento médico y seguimiento, debido a la gravedad de su estado de salud. En tanto, las actuaciones continuaron bajo la órbita judicial correspondiente, mientras se avanza en la investigación para determinar responsabilidades en el presunto hecho de maltrato animal.