Más que afortunado: apostador ganó dos veces el Quini 6

El último sorteo de Quini 6, realizado el miércoles 21, quedó marcado por un suceso prácticamente imposible: un apostador ganó por segunda vez. Dado las mínimas posibilidades de acertar al menos en una oportunidad, el hecho de ser premiado dos veces marca un antecedente pocas veces visto en el juego.

¿De dónde es y cuántos millones se llevó? El afortunado realizó su jugada en la Agencia de Lotería N° 9002/02 "Los Amigos", ubicado en la ciudad de Reconquista, en la provincia de Santa Fe. Tras acertar seis números en la modalidad Siempre Sale, se alzó con $15.434.207 (el monto inicial era de más de 21 millones, pero luego se le descontaron los impuestos). Pero no era la primera vez que ganaba.

Romina Forte, titular de la agencia mencionó que el jugador victorioso era "un cliente habitual" y contó cómo reaccionó al enterarse quién era: "Fue una situación de risa, de decirle: ¿otra vez vos?".

En este sentido, se remitió a cuando había ganado por primera vez: "Hace 6 o 7 años ya había sacado un premio importante". La combinación con la que resultó ganador fue: 06 - 08 - 27 - 31 - 33 – 40, indica La Capital.

Cuánto le saca ARCA al ganador del Quini 6

Para saber cuál es el monto que le quita el Arca en concepto de impuestos al ganador del Quini 6, hay que realizar un cálculo en dos pasos. Primero, hay que calcular cuál es el 90 % del total del premio, ya que la carga impositiva no se aplica sobre el 100 %, porque ese 10 % responde a costos operativos o márgenes internos que no se consideran parte de la ganancia efectiva.

Entonces, de ese 90 % de la totalidad del premio se calcula un 31 %. Esta será la carga impositiva que se aplica sobre los premios ganadores de juegos de azar como loterías, quinielas, rifas o sorteos.

¿Cuántas chances hay de ganar el Quini 6?

La pregunta del millón (o más, de pesos) es: ¿cuántas probabilidades hay de ganar el Quini 6?

El economista Federico Alonso intentó ofrecer una respuesta en la red social X, antes Twitter. Contó que, en respuesta a la consulta de un amigo, hizo un análisis matemático de cuántas chances hay de volverse millonario. Según el experto, la probabilidad de ganar el Quini 6 es de 1 en 9.366.819.