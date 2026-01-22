Millonario premio del Quini 6 en Concordia: la agencia espera que el ganador se haga presente

La única boleta ganadora del sorteo, de este miércoles, en la modalidad Siempre Sale del Quini 6 se vendió en Concordia y la noticia generó una fuerte expectativa en la ciudad. El ticket ganador corresponde a un premio de 21 millones de pesos, aunque hasta el momento el afortunado apostador aún no se presentó a reclamar el dinero.

El dato despertó la atención de vecinos y jugadores habituales, que ahora especulan sobre quién será el nuevo millonario entrerriano.

Expectativa en la agencia donde se vendió el premio

El premio ganador fue vendido en la Tómbola Nº 34 de Concordia. Martín Oronato, agenciero del local, expresó su alegría por la noticia y destacó la importancia del premio en el contexto actual. “Es una sorpresa muy linda como vendedor. Una persona se va a ser acreedora de este premio que viene bien en estos momentos”.

Además, manifestó su deseo de que el ganador sea alguien del barrio o un cliente habitual. “Esperemos que sea un cliente recurrente, que confía en esta casa. Hubo bastantes turistas últimamente. Uno siempre espera que sea la gente de todos los días”.

Oronato recordó que no es la primera vez que la agencia vende un premio importante. “Hace 12 años se vendió un Siempre Sale. Eran alrededor de 210.000 pesos.”, señaló, marcando un antecedente significativo para la agencia.

Una agencia con historia familiar en Concordia

La Tómbola Nº 34 tiene una fuerte impronta familiar y una extensa trayectoria en la ciudad. “Arrancamos con mi viejo, luego con mi hermano, y ahora estoy solo. Tiene 40 años esta agencia”, relató.

Según explicó, el paso del tiempo trajo una renovación constante de jugadores. “Siempre se renueva la clientela y esto suma. Que haya un ganador acá es un incentivo para uno. La gente, por una cuestión de suerte o cábala, viene a los lugares donde hubo premios”.

Números, cábalas y sueños que se transforman en apuestas

Consultado sobre los números más elegidos, Oronato explicó que muchas jugadas se repiten. “En el Quini 6, se basan mucho en los cumpleaños. Por eso son números que van hasta el 31. 17, 22 y 14 son los más llamativos, los más lindos. Siempre rondan en los mismos números, son tradicionales y los apostadores suelen continuar con la misma boleta”. Algo similar ocurre con la tómbola. “Juegan por pálpito o por los favoritos. Son muy recurrentes para la gente”, aseguró.

Incluso los sueños influyen en las decisiones de juego. “Cuando sueñan, buscan qué significado tiene y preguntan qué número es y lo juegan. Los sueños son reveladores y hay que hacerles caso”, concluyó Oronato.