Quini 6 de más de $21 millones: En qué localidad de Entre Ríos se jugó la boleta ganadora

Un apostador de Entre Ríos resultó ganador en la modalidad Siempre Sale del Quini 6 y obtuvo un premio individual superior a los 21 millones de pesos, tras el sorteo realizado este miércoles. La información fue confirmada a Elonce por el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS), que precisó que la boleta ganadora se jugó en una agencia de tómbola de Concordia.

De acuerdo a los datos oficiales, en la modalidad Siempre Sale se registraron 14 ganadores con cinco aciertos, quienes se repartirán premios individuales superiores a los $21 millones cada uno. Los números sorteados en esta categoría fueron: 08-06-40-31-33-27.

La aparición de una boleta ganadora en Entre Ríos volvió a generar expectativa e ilusión entre los apostadores de la provincia, en uno de los juegos de azar más populares del país, que se sortea dos veces por semana y concentra millones de jugadas en cada edición.

Quini 6

Los resultados completos del sorteo

El Quini 6 fue nuevamente protagonista este miércoles con la realización del sorteo Nº 3.341, organizado por la Caja de Asistencia Social de Santa Fe. Como ocurre cada miércoles y domingo, miles de apostadores siguieron con atención la extracción, que dejó vacantes los pozos principales, pero repartió importantes premios en la modalidad Siempre Sale.

En el sorteo Tradicional del Quini 6, los números ganadores fueron 11-17-31-18-14-08. En esta modalidad no se registraron ganadores con seis aciertos, por lo que el pozo quedó vacante y acumula más de 5.512 millones de pesos para el próximo sorteo.

Por su parte, en La Segunda del Quini 6 salieron los números 42-01-20-32-07-21. Tampoco hubo ganadores en esta categoría y el pozo acumulado ya supera los 993 millones de pesos.

En tanto, en la modalidad La Revancha, los números sorteados fueron 35-37-43-00-38-33. El premio mayor volvió a quedar vacante y el pozo acumulado asciende a más de 5.407 millones de pesos.

Lo que se viene

Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que el próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego, en total, la suma de $13.350.000.000, uno de los montos más altos de los últimos tiempos.