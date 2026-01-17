Millonario premio del Quini 6 en Paraná: el ganador se hizo presente en la agencia

El último sorteo del Quini 6, jugado el pasado miércoles, volvió a dejar alegrías entre los apostadores de la provincia de Entre Ríos: cuatro personas, dos de Paraná, una de Cerrito y una de Concordia, resultaron ganadores en la modalidad Siempre Sale y obtuvieron un premio individual superior a los $5 millones; aunque que se le deben descontar los impuestos.

Uno de esos premios fue vendido en la Agencia Nº 789, ubicada en calle Salvador Caputto 1288 de la capital entrerriana y el afortunado ganador ya se hizo presente.

Así lo confirmó a Elonce Antonio, encargado del lugar que relató cómo se vivieron las horas posteriores a conocerse la noticia.

Antonio de la Agencia Nº 789

“Gracias a Dios se dio la oportunidad que sacaran el premio. Ojalá se siga repitiendo”, expresó visiblemente entusiasmado por el impacto positivo que tuvo el premio en la agencia.

El responsable del local explicó que la agencia pertenece a su hijo y que él colabora en la atención diaria. En este sentido, sobre la trayectoria del comercio recordó que “está desde el 1 de septiembre de 1997 y gracias a Dios, no nos va mal, va muy bien”.

Respecto al ganador del Siempre Sale, Antonio confirmó que se trata de un apostador habitual. “Es un cliente que viene a menudo. No te sé decir el nombre, pero estuvo conmigo el día siguiente al que sacó el premio”, comentó. Según precisó, el monto del premio alcanzó los 3.898.000 pesos, aunque aclaró que no recuerda la fracción exacta.

Consultado sobre si el ganador comentó qué hará con el dinero, el agenciero fue claro: “La verdad que no pregunto ese tema. No soy curioso. Lo mandé directamente a IAFAS a cobrar”. En ese sentido, agregó que solo deseó que el premio sea bien aprovechado: “Ojalá todos puedan tener esa suerte”.

Antonio también compartió su experiencia personal como apostador del Quini 6. “Juego desde que empezó, siempre con los mismos seis números. La única vez que saqué algo más o menos importante fueron 7.000 pesos hace 20 años, que en ese momento era bastante dinero”, recordó.

Finalmente, dejó un mensaje para quienes concurren habitualmente a la agencia: “Que sigan viniendo a la 789, a ver si tienen la suerte que tuvo este señor”. Y, a modo de cierre, confesó qué haría él con un premio similar: “A la edad que tengo, me gustaría seguir viajando. Lo hago a menudo, pero ese dinero ayudaría mucho más”. Elonce.com