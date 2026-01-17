“La suerte siempre está, hay que tentarla”, dijo agenciero que vendió boleta ganadora del Quini 6

En el sorteo 3339 del Quini 6, jugado el pasado miércoles, cuatro apostadores de Entre Ríos resultaron ganadores en la modalidad Siempre Sale y obtuvieron un premio individual superior a los $5 millones.

Las boletas se jugaron en las localidades de Paraná (2), Cerrito y Concordia. En el sorteo de Siempre Sale hubo 56 ganadores en todo el país que acertaron cinco de los seis números extraídos, que fueron: 07, 41, 26, 33, 36 y 19.

Esperando al ganador en Concordia

La boleta ganadora en Concordia se jugó en la agencia 744 ubicada en el barrio de Villa Zorraquín, cuyo propietario Guillermo González, dijo que están esperando que se presente el ganador.

"Calculo que debe ser un cliente conocido porque uno maneja la clientela del barrio. La modalidad Siempre Sale, reunía un pozo de más de trescientos millones de pesos, y donde cincuenta y seis ganadores acertaron, que le toca a cada uno cinco millones cuatrocientos".

En ese contexto, González insistió en que "lo estamos esperando para darle la linda noticia, más en esta instancia, en este mes, en que enero se hace larguísimo; por lo menos es una ayuda económica importante".

Por último, el agenciero expresó a Diario Río Uruguay que "siempre uno está tratando de darle ilusión a la gente y a todos los apostadores agradecerles que siempre comprando una boletita es una ilusión, y hoy por hoy reúne muchos pozos importantes tanto el QUINI 6 como los otros juegos".

Y remató diciendo que "la suerte siempre está, y hay que tentarla; yo digo que el apostador se va a presentar en estos días".

El pozo del domingo

El Quini 6 tiene su próximo sorteo este domingo 18 de enero. En esta oportunidad, el pozo estimado llega a los $11.500 millones. De esa forma, este juego de azar tiene uno de los pozos más grandes del país.