Más de 30 bandas locales serán parte de la Fiesta de la Playa

La Comisión Organizadora de la Fiesta de la Playa reveló los nombres de las más de 30 bandas locales que acompañarán a las bandas principales en el esperado evento. Estas agrupaciones serán las encargadas de hacer la previa a artistas de renombre como Las Pelotas, Damas Gratis, La Joaqui y Alan Gómez & Luck Ra. La cita será en el Predio Multieventos, donde se celebrarán cinco noches llenas de música, energía y emoción.

La convocatoria, que reunió a más de 100 bandas locales y del Departamento Uruguay, se seleccionaron a las más destacadas para compartir escenario en este evento que cada año crece en popularidad. El objetivo principal de este evento es dar visibilidad a los músicos que forman parte del circuito local y regional. La importancia de este espacio para las bandas emergentes y consolidadas no pasa desapercibida para los artistas.

Bandas que iluminarán la fiesta

Entre las agrupaciones elegidas para representar a la escena local, se encuentran Tadeo y Thiago, Proyecto Efemérides, La Bristol, Zamba x dos, Casanova, Grupo Cinco, Enredados Samba, Atahualpa Puchulu, Latin Show, No Somos Nadie, La Santafesina, Cumbia Down, Subsyste M, Sentimientos del Corazón, RevolBand, Facundo y su Chamamecera Ilusión, Imaginaria, La Aplanadora, Aldu Saavedra, Suma Paciencia, Pitu Otero, Bad News, Alejandra y Daniel, Marcos Martín, Modo Fun, Cazadores, La Última Folk, Daniel Dubini, Conjunto Itay. La diversidad de géneros será uno de los grandes atractivos de la fiesta, que promete una fusión de cumbia, rock, pop, samba y folklore.

Entradas disponibles para el evento

La venta de entradas ya está en marcha, y se pueden adquirir de forma presencial en diferentes puntos de venta en Concepción del Uruguay. También está habilitada la opción de compra telefónica y online a través del sitio oficial del evento, www.1000tickets.com.ar. Las personas interesadas podrán elegir entre diversas opciones de plateas y entradas generales para disfrutar de todas las noches del evento.