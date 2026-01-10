“Esto es una fiesta” valoraron desde el municipio de Paraná tras la primera noche de Música en el Anfiteatro

El público acompañó la primera de las noches de Música en el Anfiteatro.

Este sábado comenzó Música en el Anfiteatro, el ciclo cultural promovido por la Municipalidad de Paraná. En esta ocasión, fue con la presencia de bandas de cumbia de renombre como Los Bam Band, Pegó en el Palo y Pregúntale Aquel. Las autoridades locales valoraron la organización y el acompañamiento de los paranaenses.

Rubén Clavenzani, secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana, dialogó con Elonce y resaltó el evento desarrollado en el Anfiteatro “Héctor Santángelo”: “Lo importante es que quienes lo están pasando bien es esta gente hermosa, que nos damos cuenta todos que es una fiesta”.

Rubén Clavenzani. Foto: Elonce.

“Hoy tenemos poco más de cuatro mil personas que vienen a ver sus bandas. La gente la está pasando muy bien, esto es cumbia. Después tendremos otros lenguajes musicales”.

“Agradecemos que el tiempo se portó. Hay que disfrutar que tenemos el arte culinario y la plaza adyacente. Arrancamos bien esta noche en el Anfiteatro”, cerró.