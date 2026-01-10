Con la cumbia como protagonista, Paraná disfrutó de la primera noche de Música en el Anfiteatro

REDACCIÓN ELONCE
Con las presentaciones de Pregúntale Aquel, Pegó en el Palo y Los Bam Band, Música en el Anfiteatro transitó la primera de las tres noches.
La ciudad de Paraná vivió una noche vibrante este sábado con el inicio de Música en el Anfiteatro, un ciclo musical promovido por la Municipalidad que se está llevando a cabo en el emblemático Anfiteatro "Héctor Santángelo". La primera de las tres noches programadas tuvo a la cumbia como gran protagonista, y un público entusiasta disfrutó de un espectáculo en vivo desde las 20 horas.
El show comenzó con la presentación de Pregúntale Aquel, una banda local con un amplio repertorio de cumbias santafesinas, clásicas y cuartetos, que hizo vibrar al público por más de 30 minutos. Con su energía y simpatía, la banda animó a todos a cantar algunos de los hits más populares del género, creando una atmósfera festiva que contagió a todos los presentes.
La palabra de Pregúntale Aquel
“Estamos felices de haber sido parte de este evento tan hermoso y masivo. Hay un montón de gente que se sumó”, agradecieron en primera instancia.
Sobre su show, admitieron: “Está hecho para toda la familia: es para que puedan disfrutar los más grandes y los más chicos. Estamos contentos de que lo hayan recibido tan bien”. Sobre la invitación del municipio, afirmaron: “Estábamos muy contentos porque sabíamos que iba a venir mucha gente. Trabajamos profesionalmente para que todo salga muy bien”.
Sobre el equipo, comentaron que se han mantenido los mismos integrantes desde la creación de la banda. “Ensayamos toda la semana y el miércoles es el día clave de nosotros para ensayar y comer algo. Somos una familia grande, desde hace mucho tiempo estamos juntos”, remarcaron.
Pegó en el palo: "Hay un marco imponente"
Otro de los números esperados en Música en el Anfiteatro fue Pegó en el Palo, una banda que ya cuenta con varios años de trayectoria animando fiestas en Paraná y otros departamentos entrerrianos.
En diálogo con Elonce, sostuvieron: “Estoy feliz de estar acá compartiendo en este escenario imponente”. Sobre las expectativas de este show, recalcaron: “Hay un marco imponente y estoy muy feliz de estar con nuestra gente. Vamos a tratar de brindar el mejor show para nuestro público”. “Vamos a tratar de poner a Paraná lo más alto posible”, declararon.
De cara a lo que resta de enero, precisaron que viene con una agenda muy apretada. Este sábado tocarán en Crespo, luego a Santa Fe y más tarde a María Grande.
“Tenemos la suerte de mover muchas edades”, indicaron Los Bam Band
Los Bam Band fue otro de los partícipes de este ciclo cultural, donde lograron animar con sus clásicos a cada una de las personas que asistió al Anfiteatro.
“Vamos a cumplir 20 años en enero y estamos muy contentos porque Paraná nos recibe como desde el primer día. Estamos muy felices”, sostuvieron.
Sobre la presencia, aclaró: “A nosotros nos hace un favor muy grande porque tenemos la suerte de mover muchas edades. Los chicos por ahí no tienen la posibilidad de ir a vernos a un boliche y este evento, que reúne familias, nos sirve muchísimos y a la movida tropical”.