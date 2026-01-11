 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Paraná Cultura en Paraná

Testimonios del público presente en Música en el Anfiteatro

El público de Música en el Anfiteatro en Paraná compartió su experiencia con Elonce, destacando la alegría del evento y la solidaridad de quienes llegaron desde diversas partes del país.

11 de Enero de 2026
Mucha gente se congregó a ver los shows musicales este sábado.
Mucha gente se congregó a ver los shows musicales este sábado. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

El público de Música en el Anfiteatro en Paraná compartió su experiencia con Elonce, destacando la alegría del evento y la solidaridad de quienes llegaron desde diversas partes del país.

Este fin de semana, Música en el Anfiteatro en Paraná reunió a cientos de personas de distintas provincias, quienes se acercaron para disfrutar de un evento que celebra la música, la cultura y el encuentro entre familias. Durante el evento, Elonce dialogó con varios de los asistentes, quienes compartieron sus impresiones sobre el festival y sus historias personales.

 

 

"Estamos comiendo unas empanaditas. Somos de Santiago del Estero, ellos de Chubut y ella de Paraná”, comentó con alegría una de las mujeres del grupo, destacando la diversidad de orígenes que había en el evento.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

En ese momento, la cámara se centró en una señora del grupo, quien con una sonrisa y una cerveza en la mano, respondió con entusiasmo. “Andamos paseando por Paraná, visitando a nuestra hermana. Somos mamá, papá y hermanos con nuestras parejas que viven en Chubut”.

 

Un evento que une a las familias

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

La Fiesta de Música en el Anfiteatro no solo fue una fiesta de ritmos y música, sino también un punto de encuentro entre quienes llegaron desde diferentes rincones del país. Las historias compartidas, como la de estos turistas de Chubut, reflejan cómo un evento cultural puede ser un refugio ante las adversidades, donde la solidaridad y el compañerismo entre los presentes contribuyen a la magia del encuentro.

 

 

Con cada nota musical que retumbaba en el anfiteatro, los visitantes encontraron un espacio para relajarse, disfrutar y olvidar, aunque sea por un momento, los desafíos que enfrentan en sus lugares de origen. La Música en el Anfiteatro sigue demostrando ser mucho más que un evento: un verdadero conector social que une historias, emociones y corazones.

Temas:

Música en el Anfiteatro Público
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso