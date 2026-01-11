Testimonios del público presente en Música en el Anfiteatro

Este fin de semana, Música en el Anfiteatro en Paraná reunió a cientos de personas de distintas provincias, quienes se acercaron para disfrutar de un evento que celebra la música, la cultura y el encuentro entre familias. Durante el evento, Elonce dialogó con varios de los asistentes, quienes compartieron sus impresiones sobre el festival y sus historias personales.

"Estamos comiendo unas empanaditas. Somos de Santiago del Estero, ellos de Chubut y ella de Paraná”, comentó con alegría una de las mujeres del grupo, destacando la diversidad de orígenes que había en el evento.

Foto: Elonce.

En ese momento, la cámara se centró en una señora del grupo, quien con una sonrisa y una cerveza en la mano, respondió con entusiasmo. “Andamos paseando por Paraná, visitando a nuestra hermana. Somos mamá, papá y hermanos con nuestras parejas que viven en Chubut”.

Un evento que une a las familias

Foto: Elonce.

La Fiesta de Música en el Anfiteatro no solo fue una fiesta de ritmos y música, sino también un punto de encuentro entre quienes llegaron desde diferentes rincones del país. Las historias compartidas, como la de estos turistas de Chubut, reflejan cómo un evento cultural puede ser un refugio ante las adversidades, donde la solidaridad y el compañerismo entre los presentes contribuyen a la magia del encuentro.

Con cada nota musical que retumbaba en el anfiteatro, los visitantes encontraron un espacio para relajarse, disfrutar y olvidar, aunque sea por un momento, los desafíos que enfrentan en sus lugares de origen. La Música en el Anfiteatro sigue demostrando ser mucho más que un evento: un verdadero conector social que une historias, emociones y corazones.