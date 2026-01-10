 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad

Más de 20 parejas participan de un torneo de tenis doble mixto en Paraná: competencia, tercer tiempo y sunset

Más de 20 parejas participan en una jornada que combina competencia, deporte y diversión en camping David Ben Gurion de Paraná. Continúa hasta el anochecer.

10 de Enero de 2026
El encuentro está pensado para competir, pero también para socializar.
El encuentro está pensado para competir, pero también para socializar. Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

Más de 20 parejas participan en una jornada que combina competencia, deporte y diversión en camping David Ben Gurion de Paraná. Continúa hasta el anochecer.

El torneo de tenis doble mixto que se está llevando a cabo este sábado en el Camping David Ben Gurion de Paraná se perfila como un evento que no solo está marcando el inicio de un ciclo de competencias para 2026, sino también como una oportunidad para que el público disfrute de una jornada llena de deporte y camaradería. Mauro Monzón, organizador del evento, compartió su entusiasmo por esta primera fecha, destacando la importancia de hacer del deporte una experiencia accesible y divertida para todos.

"El torneo estaba programado para ayer, pero el clima no nos acompañó. Hoy, sin embargo, tenemos un día hermoso, un poquito nublado, pero perfecto para jugar", comentó Monzón, quien también resaltó la importancia de que las parejas mixtas jueguen en un ambiente agradable, sin la presión de temperaturas extremas. La jornada, que se extenderá hasta la noche, tiene como objetivo ofrecer un espectáculo deportivo y social, con el agregado de un tercer tiempo para los jugadores y asistentes.

Competencia abierta con jugadores de distintas localidades

El torneo no solo está convocando a jugadores locales, sino que también ha atraído a participantes de otras ciudades y provincias. Monzón mencionó que, entre los 23 equipos inscritos, hay parejas provenientes de Santa Fe, Ramírez y otros puntos de la región, lo que enriquece aún más el evento. "La participación es bastante heterogénea. Tenemos jugadores de diferentes clubes de la ciudad y de localidades vecinas. Es un evento abierto para todo el que quiera sumarse", destacó el organizador.

Las categorías en competencia son B y C. En la categoría C, se permiten parejas con un caballero de sexta o séptima categoría y una dama C1 o C2. En la categoría B, participan parejas con un caballero de cuarta o quinta categoría y una dama B1 o B2. Aunque el torneo es abierto, la organización ha limitado el número de parejas debido a la disponibilidad de canchas y el horario en que se comenzó el evento.

Un día de deporte, música y nuevos desafíos

Este torneo no solo es una oportunidad para la competencia deportiva, sino también para el encuentro social y la integración. A medida que avanza la tarde, las parejas van definiendo su posición en la tabla y, según el sistema de zona, mañana se jugarán los playoffs para determinar a los campeones. Además, para hacer aún más amena la jornada, se ha programado un "sunset" con música y un espacio para compartir entre los participantes.

Se realiza un torneo de tenis nocturno en Paraná

"Lo lindo de este deporte es que siempre hay algo para compartir. Nos reunimos, competimos, y luego compartimos música y una charla amena. Esa es la verdadera esencia del tenis: divertirse y sociabilizar", concluyó Monzón, quien además anunció que este torneo será solo el primero de una serie de competencias programadas para todo el año. "Ya estamos planificando más fechas, una por mes, para que el tenis siga creciendo en nuestra ciudad", agregó.

 

La organización invita a todos a sumarse: "El tenis es un deporte para toda la vida. Desde los 4 años hasta los 70 o 80, siempre hay un lugar para jugar". La invitación está hecha, ahora solo queda disfrutar del tenis, la música y la camaradería en este torneo que promete seguir creciendo.

Temas:

torneo de tenis doble mixto sunset competencia Tenis
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso