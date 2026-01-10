Tiempo en Entre Ríos: anuncian un domingo agradable y anticipan el regreso gradual del calor

El tiempo en Entre Ríos ofrecerá este domingo un escenario ideal para actividades al aire libre. Según los datos meteorológicos, la jornada se presentará con cielo despejado y una temperatura máxima que alcanzará los 28 grados en la ciudad de Paraná, en el marco de un período de transición tras varios días de alivio térmico.

Luego de una semana marcada por registros moderados, con temperaturas que no superaron los 32°C, el clima en Entre Ríos comenzará a mostrar señales claras de un retorno paulatino del calor. Las condiciones estables permitirán disfrutar del fin de semana sin precipitaciones y con un ambiente templado, especialmente durante las horas centrales del día.

Este escenario responde a la presencia de una masa de aire más seco y estable que domina gran parte de la región central del país. En ese contexto, Entre Ríos se verá beneficiada por jornadas con buena amplitud térmica, mañanas agradables y tardes cálidas, sin fenómenos meteorológicos adversos en el corto plazo.

Foto: Archivo Elonce.

Un inicio de semana con temperaturas en ascenso

A partir del lunes, el pronóstico indica un cambio gradual en las condiciones térmicas en Entre Ríos. La temperatura mínima se ubicará en torno a los 19 grados, mientras que la máxima alcanzará los 31°C, marcando el inicio de una seguidilla de días más calurosos.

El martes se perfila como el día más cálido de la semana en la provincia. Se espera una máxima de 32 grados, con cielo mayormente nublado y la presencia de viento del sector norte, un factor clave que favorecerá el ingreso de aire más cálido y húmedo a la región.

Estas condiciones son típicas de esta época del año y anticipan un patrón climático más cercano al pleno verano. En Entre Ríos, el aumento de la nubosidad no implicará, al menos en el inicio de la semana, un riesgo inmediato de lluvias, aunque sí contribuirá a una mayor sensación térmica.

Foto: Elonce.

El miércoles se mantiene el calor, pero con leve descenso

Para el miércoles, los modelos meteorológicos prevén una leve baja en las temperaturas máximas, que se ubicarán alrededor de los 30 grados en Entre Ríos. Si bien el descenso será moderado, marcará una pequeña pausa dentro del proceso de calentamiento progresivo.

El cielo se mantendrá parcialmente nublado y continuarán las condiciones de estabilidad atmosférica durante gran parte del día. Esta situación permitirá sostener jornadas cálidas, aunque algo más tolerables que las del martes, especialmente en áreas urbanas como Paraná y Concordia.

Desde el punto de vista climático, este comportamiento responde a una rotación temporaria del viento y a una menor incidencia del aire cálido proveniente del norte, sin que ello implique un cambio brusco en el patrón general del tiempo en Entre Ríos.

Posibles tormentas y alivio térmico hacia el jueves

Foto: Elonce.

El jueves por la noche podrían registrarse algunas tormentas aisladas en distintos puntos de Entre Ríos, de acuerdo a las previsiones actuales. La probabilidad de precipitaciones coincide con el ingreso de aire más inestable, lo que también provocará una baja más marcada de la temperatura.

Las máximas descenderían hasta los 26 grados, ofreciendo un nuevo respiro térmico luego de varios días consecutivos de calor. Si bien no se esperan fenómenos severos, las autoridades recomiendan mantenerse informados ante eventuales actualizaciones del pronóstico.

En síntesis, Entre Ríos atravesará una semana con variaciones térmicas moderadas, combinando días plenamente veraniegos con otros más templados. El domingo se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar al aire libre, antes del retorno del calor más intenso en el inicio de la próxima semana.