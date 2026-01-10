Sábado con algunas nubes y máximas de 25ºC: cómo estará el tiempo los próximos días

El tiempo mejorará de forma paulatina durante el fin de semana, con nubosidad variable y temperaturas en ascenso. Según el SMN, persistirá la chance de lluvias aisladas, aunque hacia el domingo se espera un ambiente más cálido y estable.
Este fin de semana, el tiempo mejorará de forma gradual en muchas regiones del país, aunque algunas lluvias persistirán en la franja este. En cuanto a las temperaturas, se espera un aumento progresivo tanto el sábado como el domingo, lo que traerá un clima más cálido.
Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este sábado, en Entre Ríos, las temperaturas oscilarán entre los 17°C y los 25°C. El cielo estará mayormente nublado, con baja probabilidad de lluvias aisladas. A medida que avance la jornada, las condiciones irán mejorando, aunque todavía podrían presentarse algunas precipitaciones dispersas en zonas puntuales.
Para el domingo, el clima será parcialmente nublado, con mínimas de 15°C y máximas alcanzando los 28°C. El viento soplará moderadamente desde el noreste, aportando un ambiente más cálido a la región.
En el resto del país
Durante el sábado, el tiempo será inestable en varias provincias del país. En el este de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, se prevé la presencia de lluvias y nubosidad debido al desplazamiento de un centro de baja presión por la región. Por otro lado, en la zona de Cuyo (San Juan, Mendoza, San Luis) y la Pampa, se espera tiempo más estable, aunque en algunas zonas de Córdoba, especialmente al oeste, podrían desarrollarse tormentas y chaparrones locales.
El norte del país también tendrá un clima inestable, con algunas tormentas y lluvias en provincias como Formosa, Misiones, Corrientes, y también en el NOA (Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca).
Para el domingo, se espera un cambio en las condiciones. El viento del sector este/noreste traerá consigo un clima más estable y un aumento gradual de las temperaturas. Las regiones de Cuyo y el centro del país disfrutarán de cielos despejados y sin lluvias. Las temperaturas podrían superar los 28°C en algunos puntos, especialmente en las provincias de Mendoza, San Luis, y Córdoba.
Sin embargo, el NOA continuará con tiempo inestable, con lluvias y tormentas aisladas en Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca. En el noreste argentino (Chaco, Corrientes, Misiones), el tiempo se estabilizará con algunas mejorías temporarias, pero sin lluvias significativas.
¿Qué esperar para los próximos días en Entre Ríos?
A medida que avance la semana, las temperaturas seguirán en ascenso en Entre Ríos. Para el martes, se esperan máximas cercanas a los 32°C, lo que marcará el regreso del calor en la región. Sin embargo, a partir del miércoles, aumentará la nubosidad y las condiciones se volverán inestables. Entre jueves y viernes, se anticipan lluvias y tormentas aisladas, especialmente en la franja este.
Resumen del tiempo para el fin de semana en Entre Ríos
Sábado: Cielo mayormente nublado, temperaturas entre 17°C y 25°C. Posibilidad de lluvias aisladas. Domingo: Parcialmente nublado, mínimas de 15°C y máximas de 28°C. Viento del noreste.