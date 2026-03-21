Maciá vive la segunda luna de la 29° Fiesta Nacional de la Apicultura

La Delio Valdez y DJ Alan Gómez cerrarán la segunda noche de la fiesta de Maciá

Este sábado se vive la segunda luna de la 29° Fiesta Nacional de la Apicultura en Maciá. Emprendedores, apicultores, artesanos y productores ofrecen sus bienes y servicios, en el marco de la Expo Apícola del Mercosur, instancia que se lleva a cabo dentro de la celebración.

Las noches de la Fiesta Nacional de la Apicultura se transmiten en vivo por Elonce, en el marco de su ciclo "Nuestras Fiestas", una propuesta que busca difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que destacan a Entre Ríos y la región.

Sobre el escenario mayor se presentarán el Taller Municipal de Folklore Che Rojaijú, Fabián Noriega, Fernando Izaguirre, Mestizo, mientras que el gran cierre estará a cargo de La Delio Valdez y el DJ Alan Gómez.

La primera luna, entre la lluvia y la fidelidad del público

A pesar de las condiciones climáticas adversas registradas durante la jornada inaugural, este viernes la actividad no se detuvo y logró sostener tanto la propuesta productiva como los espectáculos artísticos previstos.

Durante la primera noche, la lluvia intensa no impidió la realización del evento central, que tuvo como cierre a La Beriso.

Cómo continúa el cronograma y la grilla artística

En esta edición, productores, expertos y la familia apícola del país y el exterior se reunirán para participar del 25° Concurso Internacional de Mieles Multiflorales, el 16° Concurso Internacional de Fotografía Apícola y la 16° Expo Ovina. La programación se completa con dinámicas a campo, conferencias, paneles y espacios apícolas, junto a sectores artesanales y comerciales, tanto internos como externos.

En tanto, el domingo 22 se presentarán el Ballet El Gurí, Gabriel Frontera, Sebastián Rodríguez, la Escuela de Danzas Habibi, Antonio Tarragó Ros, Damas Gratis y el Grupo Capricho.

Las entradas generales pueden adquirirse de manera online en https://expo.macia.gob.ar/entradas/. Los menores de 12 años abonan un seguro en puerta. Además, las ubicaciones con sillas se encuentran disponibles mediante venta digital y no se permitirá el ingreso con sillones.