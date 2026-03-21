Trump amenaza con destruir plantas energéticas iraníes si no se abre el Estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió este sábado una dura advertencia a Irán, amenazando con destruir sus plantas energéticas si el gobierno de los ayatollah no abre el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas.

En un mensaje publicado en la red social Truth Social, Trump indicó: “Si Irán no abre completamente, sin amenazas, el estrecho de Ormuz dentro de 48 horas desde este momento exacto, Estados Unidos atacará y destruirá sus distintas plantas de energía, comenzando por la más grande”.

El estrecho de Ormuz es una vía estratégica para el comercio mundial de petróleo, y cualquier conflicto en esta zona puede tener consecuencias significativas para la economía global. Hasta ahora, Estados Unidos había evitado ataques directos a instalaciones energéticas iraníes, debido al riesgo de provocar un aumento drástico en los precios del crudo y desestabilizar los mercados internacionales. La amenaza de Trump marca un giro en la postura estadounidense, mostrando una línea más confrontativa hacia Teherán.

Tensión en la región del Golfo

La amenaza de Trump llega en medio de un aumento de la tensión entre Washington y Teherán, tras incidentes recientes en el Golfo Pérsico que han afectado la navegación comercial y la seguridad de los buques petroleros. Analistas internacionales alertan que un ataque a instalaciones energéticas podría desencadenar represalias de Irán, elevando el riesgo de un conflicto armado de gran escala en la región, publicó TN.

Irán aún no ha emitido una respuesta oficial a la advertencia de Trump. La comunidad internacional, incluyendo actores como la Unión Europea y la ONU, ha llamado a la calma y a la resolución diplomática, recordando que cualquier confrontación militar podría afectar gravemente la economía mundial y la estabilidad geopolítica del Medio Oriente.