Trump llama "cobardes" a los países de la OTAN por no apoyar una "simple maniobra militar" en el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos cuestionó a sus aliados por no participar en una operación para asegurar la navegación en el estrecho de Ormuz. La tensión geopolítica crece tras ataques y represalias en la región.
Las críticas de Trump a la OTAN por el estrecho de Ormuz marcaron un nuevo capítulo en las tensiones entre Estados Unidos y sus aliados, luego de que el mandatario calificara de “cobardes” a los países del bloque por no acompañar una operación militar destinada a garantizar la libre navegación en esa estratégica vía marítima.
El presidente estadounidense aseguró que la reapertura del estrecho de Ormuz se trató de una maniobra de “sencilla ejecución” y con bajo riesgo, y cuestionó que los países aliados no hayan querido sumarse a la iniciativa impulsada por Washington en medio del conflicto con Irán.
“Ahora que esa batalla está ganada militarmente, con muy poco peligro para ellos, se quejan de los altos precios del petróleo que se ven obligados a pagar, pero no quieren ayudar a abrir el estrecho de Ormuz”, expresó Trump a través de sus redes sociales, según consignaron medios internacionales.
Críticas a la OTAN y reclamo de mayor compromiso
El mandatario redobló sus cuestionamientos hacia la OTAN y sostuvo que, sin la participación de Estados Unidos, la alianza “es un tigre de papel”. En ese sentido, reprochó la falta de acompañamiento en la ofensiva liderada por Washington contra Irán.
“No quisieron unirse a la lucha para detener a un Irán con armas nucleares”, afirmó, al tiempo que insistió en que los países europeos y otros miembros del bloque se benefician del resguardo estadounidense sin asumir costos equivalentes.
Las declaraciones se produjeron en un contexto de creciente tensión en Medio Oriente, donde el estrecho de Ormuz se consolidó como un punto clave para el comercio mundial de petróleo y la seguridad energética global.
El rol estratégico del estrecho de Ormuz
El estrecho de Ormuz es una de las rutas marítimas más importantes del mundo, por donde circula una porción significativa del petróleo global. Cualquier alteración en su funcionamiento impacta directamente en los precios internacionales del crudo.
En este escenario, Trump remarcó las contradicciones de sus aliados, quienes —según sostuvo— manifiestan preocupación por el aumento del precio del petróleo, pero no se involucran en acciones militares para garantizar la libre circulación.
“Es muy fácil para ellos hacerlo, con poco riesgo. ¡Cobardes, lo recordaremos!”, escribió el mandatario en uno de sus mensajes, en los que volvió a cuestionar la falta de compromiso de los países de la OTAN.
Escalada de tensión con Irán
El conflicto se intensificó tras la ofensiva militar conjunta lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán, lo que generó una rápida respuesta por parte de la República Islámica.
Según reportes internacionales, la Guardia Revolucionaria iraní se atribuyó diversos ataques contra embarcaciones en el área del estrecho de Ormuz, lo que elevó la preocupación por la seguridad de la navegación comercial.
Además, intereses estadounidenses e israelíes en la región, incluidas instalaciones militares, también fueron blanco de ataques, en un contexto de represalias cruzadas que incrementó la incertidumbre global.
Estados Unidos y su postura estratégica
En sus declaraciones, Trump también destacó que Estados Unidos no depende directamente del comercio que atraviesa el estrecho de Ormuz, lo que refuerza su argumento de que la protección de esa ruta beneficia principalmente a otras economías.
“No depende del comercio que pasa por el estrecho de Ormuz, por lo que lo defiende para todos los demás”, sostuvo el presidente, al tiempo que exhortó a la OTAN a asumir un rol más activo mediante un eventual despliegue naval.
Este planteo se enmarca en una postura recurrente de la administración Trump, que desde el inicio de su gestión reclamó mayor inversión en defensa y compromiso por parte de los países aliados.
Debate sobre el futuro de la alianza
Las críticas de Trump a la OTAN por el estrecho de Ormuz reavivaron el debate sobre el reparto de responsabilidades dentro de la alianza militar occidental y su grado de cohesión frente a conflictos internacionales.
La falta de consenso sobre una intervención coordinada en el estrecho dejó en evidencia las diferencias entre los países miembros, especialmente en torno al nivel de exposición militar que están dispuestos a asumir.
En este contexto, la evolución del conflicto en la región y las decisiones multilaterales que se adopten serán determinantes para la estabilidad del comercio global y el equilibrio geopolítico en Medio Oriente.