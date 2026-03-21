Día Mundial del Síndrome de Down: inclusión, diagnóstico y acompañamiento en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
En el Día Mundial del Síndrome de Down, especialistas resaltan la importancia de la inclusión, el diagnóstico temprano y el acompañamiento a las familias en Paraná.
En el marco del Día Mundial del Síndrome de Down, la médica pediatra y genetista Andrea Chirino brindó detalles sobre la importancia de visibilizar esta condición y promover la inclusión en todos los ámbitos de la sociedad. La fecha, que se conmemora cada 21 de marzo, no es casual: responde a la trisomía del cromosoma 21, característica genética que da origen al síndrome.
Durante la entrevista, Chirino explicó con claridad el simbolismo de la jornada: “Para recordar, el síndrome de Down está dado en el cromosoma 21. Por eso el 21 y como son tres, cuando abunda, nosotros deberíamos tener dos cromosomas, cuando abunda, ese tercero hace recordar esta fecha que es el 21 de marzo”.
Además, destacó una de las campañas más visibles de este día: el uso de medias disparejas. “Esto significa que cuando uno ve al otro con algo disparejo, llama a la conversación, a la inclusión, a conocer a ese otro”, explicó, subrayando el valor simbólico de esta acción.
Inclusión a lo largo de toda la vida
La profesional hizo hincapié en la necesidad de cambiar la mirada social sobre las personas con síndrome de Down, entendiendo que no se trata solo de la infancia. “Siempre hablamos del niño, pero también tenemos que recordar que esta persona crece”, afirmó, remarcando la importancia de garantizar oportunidades en todas las etapas de la vida.
En ese sentido, resaltó los avances en materia de inclusión educativa, social y deportiva, así como el rol de distintas instituciones que promueven espacios de participación. Actividades como el deporte, la recreación y la vida en comunidad son fundamentales para el desarrollo integral.
Chirino también valoró las experiencias locales que fomentan la integración, señalando que estos espacios permiten generar vínculos y construir autonomía. La inclusión, sostuvo, debe pensarse como un proceso continuo que involucra a toda la sociedad.
El rol del sistema de salud y el acompañamiento
Desde el Hospital San Roque de Paraná, el equipo de genética trabaja desde hace más de una década en el acompañamiento de pacientes y familias. “Nosotros hacemos la consulta del paciente y colaboramos ayudando a las familias a la aceptación, a la inclusión”, explicó Chirino, destacando la importancia del abordaje integral.
El diagnóstico del síndrome de Down se realiza mediante estudios citogenéticos, disponibles en el sistema público de salud. En este sentido, la especialista invitó a las familias a acercarse: “Invitamos a cada persona, a cada familia que tenga dudas, que tenga necesidad de realizar el estudio, necesidad de ser acompañados por un equipo”.
Además, se llevan adelante registros que permiten conocer la cantidad de personas con esta condición en la región, una herramienta clave para diseñar políticas públicas y mejorar la atención.
Trabajo en equipo y contención social
Uno de los mensajes más fuertes de la jornada fue el de acompañamiento y contención. “No estás solo, no estás solo, estás acompañado”, expresó Chirino, dirigiéndose a las familias que transitan este camino.
La especialista insistió en la importancia del trabajo articulado: “Tenemos que hacer un trabajo que es, desde la parte del equipo de salud multidisciplinar, pero cada uno es una pata de esa mesa”. En este esquema, intervienen profesionales de la salud, instituciones educativas, familias y la comunidad en general.
Finalmente, concluyó con una reflexión sobre la inclusión como valor social: “Somos parte de un todo, tenemos que trabajar en equipo”. En el Día Mundial del Síndrome de Down, el mensaje es claro: construir una sociedad más inclusiva es una tarea colectiva que requiere compromiso, empatía y acción concreta.