Hallaron a los cuatro hermanos que eran buscados en Santa Fe

El caso que generó inquietud en Santa Fe tuvo un desenlace positivo. Este viernes, las autoridades confirmaron que fueron encontrados los cuatro hermanos que eran intensamente buscados desde el pasado 17 de marzo en la ciudad de San Lorenzo.

Se trata de Valentina, Bayron, Nasly y Justina, de entre 2 y 5 años, quienes se habían ausentado de su domicilio ubicado sobre calle Carrillo al 100, lo que activó un pedido de paradero y un operativo de búsqueda.

La desaparición de los menores en Santa Fe generó una fuerte preocupación, tanto en su entorno como en la comunidad, que siguió de cerca el desarrollo del caso.

El operativo y el hallazgo

Tras varios días de búsqueda, el Ministerio Público de la Acusación confirmó que los niños fueron localizados en buen estado de salud.

Una vez hallados, los menores fueron restit

uidos a las personas responsables de su cuidado, lo que llevó alivio a quienes seguían la situación.

Desde el inicio, la investigación se enfocó en reconstruir los movimientos de los chicos y en determinar las circunstancias en las que se produjo su ausencia.

San Lorenzo, Santa Fe.

La principal hipótesis

De acuerdo a la información oficial, los menores habrían sido retirados por su madre, una línea que ya era considerada por los investigadores desde los primeros momentos.

Este dato permitió orientar la búsqueda en función de posibles vínculos familiares y entornos cercanos en Santa Fe.

La fiscal Melisa Serena quedó a cargo de la causa, coordinando las tareas para dar con el paradero de los niños.

La situación familiar

Según se indicó, los hermanos se encontraban bajo el cuidado de una tercera persona por disposición de organismos vinculados a la protección de la niñez.

En ese contexto, existía la posibilidad de contacto con la madre, aunque no estaba permitido que los menores se ausentaran del domicilio establecido.

Con el hallazgo en Santa Fe, la investigación continuará para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes, con el foco puesto en garantizar el bienestar de los niños.