 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad Emergencia por lluvias en Diamante

Socavón provocó derrumbe parcial de una vivienda en Diamante y quedó en riesgo

El hecho ocurrió tras intensas lluvias que afectaron a la zona y generó un amplio operativo de emergencia. Bomberos y policía trabajaron durante más de dos horas para prevenir mayores daños.

21 de Marzo de 2026
Socavón en vivienda de Diamante por lluvias: riesgo de derrumbe.
Socavón en vivienda de Diamante por lluvias: riesgo de derrumbe. Foto: (Blanca Ciudad).

REDACCIÓN ELONCE

El hecho ocurrió tras intensas lluvias que afectaron a la zona y generó un amplio operativo de emergencia. Bomberos y policía trabajaron durante más de dos horas para prevenir mayores daños.

El socavón en vivienda de Diamante por lluvias generó preocupación este sábado por la mañana, luego de que se produjera el derrumbe parcial de una casa ubicada sobre calle Urquiza, dejando la estructura con serio riesgo de colapso.

 

El episodio se registró tras varios días de intensas precipitaciones en la región, que habrían provocado el debilitamiento del suelo. La vivienda afectada se encuentra entre las calles Brown y Dr. Materi, en una zona urbana transitada.

 

El alerta ingresó alrededor de las 09:00 horas a través del Comando, lo que motivó una rápida intervención de los equipos de emergencia ante el peligro de un derrumbe mayor.

 

Operativo y trabajo preventivo

 

En respuesta al llamado, se desplegaron dos dotaciones de bomberos voluntarios. A las 09:12 partió el Móvil 9 con tres efectivos, y minutos después, a las 09:24, se sumó el Móvil 8 con igual cantidad de personal.

 

Al llegar al lugar, los bomberos constataron la magnitud del daño estructural y la inestabilidad del terreno, lo que representaba un riesgo tanto para los ocupantes como para los vecinos y transeúntes de la zona.

 

Las tareas se llevaron adelante en conjunto con efectivos de la Jefatura Departamental, quienes colaboraron en la organización del perímetro y en las medidas preventivas para evitar consecuencias mayores.

 

Más de dos horas de intervención

 

El operativo se extendió por más de dos horas, durante las cuales se realizaron evaluaciones técnicas y acciones de prevención ante posibles nuevos desmoronamientos. La situación generó momentos de tensión entre los vecinos del sector.

 

Finalmente, alrededor de las 11:10 horas, ambos móviles regresaron a base sin que se registraran heridos ni nuevos incidentes, aunque el riesgo estructural persistía en la vivienda afectada.

 

El hecho dejó en evidencia el impacto de las lluvias en la estabilidad del suelo y la importancia de la rápida respuesta de los equipos de emergencia para evitar consecuencias más graves.

Temas:

Diamante Intensas lluvias derrumbe Vivienda socavón
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso