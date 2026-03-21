Socavón provocó derrumbe parcial de una vivienda en Diamante y quedó en riesgo

REDACCIÓN ELONCE
El hecho ocurrió tras intensas lluvias que afectaron a la zona y generó un amplio operativo de emergencia. Bomberos y policía trabajaron durante más de dos horas para prevenir mayores daños.
El socavón en vivienda de Diamante por lluvias generó preocupación este sábado por la mañana, luego de que se produjera el derrumbe parcial de una casa ubicada sobre calle Urquiza, dejando la estructura con serio riesgo de colapso.
El episodio se registró tras varios días de intensas precipitaciones en la región, que habrían provocado el debilitamiento del suelo. La vivienda afectada se encuentra entre las calles Brown y Dr. Materi, en una zona urbana transitada.
El alerta ingresó alrededor de las 09:00 horas a través del Comando, lo que motivó una rápida intervención de los equipos de emergencia ante el peligro de un derrumbe mayor.
Operativo y trabajo preventivo
En respuesta al llamado, se desplegaron dos dotaciones de bomberos voluntarios. A las 09:12 partió el Móvil 9 con tres efectivos, y minutos después, a las 09:24, se sumó el Móvil 8 con igual cantidad de personal.
Al llegar al lugar, los bomberos constataron la magnitud del daño estructural y la inestabilidad del terreno, lo que representaba un riesgo tanto para los ocupantes como para los vecinos y transeúntes de la zona.
Las tareas se llevaron adelante en conjunto con efectivos de la Jefatura Departamental, quienes colaboraron en la organización del perímetro y en las medidas preventivas para evitar consecuencias mayores.
Más de dos horas de intervención
El operativo se extendió por más de dos horas, durante las cuales se realizaron evaluaciones técnicas y acciones de prevención ante posibles nuevos desmoronamientos. La situación generó momentos de tensión entre los vecinos del sector.
Finalmente, alrededor de las 11:10 horas, ambos móviles regresaron a base sin que se registraran heridos ni nuevos incidentes, aunque el riesgo estructural persistía en la vivienda afectada.
El hecho dejó en evidencia el impacto de las lluvias en la estabilidad del suelo y la importancia de la rápida respuesta de los equipos de emergencia para evitar consecuencias más graves.