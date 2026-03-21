FEMER OSER: médicos mantienen prestaciones mientras sigue la negociación con obra social

El Círculo Médico informó que continuará la atención a afiliados pese a la falta de acuerdo. Persisten diferencias por aranceles y retenciones, mientras se aguarda una definición en abril.
La negociación FEMER OSER prestaciones médicas continuaba sin acuerdo definitivo y el Círculo Médico del Departamento Paraná confirmó que se mantendría la atención a los afiliados en las condiciones actuales, pese al vencimiento del plazo previsto para definir la continuidad del convenio prestacional.
La decisión se conoció luego de una votación realizada entre los distintos Círculos Médicos departamentales, en la que se evaluó la última propuesta presentada por la Obra Social de Entre Ríos (OSER). El resultado arrojó una mayoría favorable en 10 entidades, mientras que otras 5 se manifestaron en contra, lo que evidenció la falta de consenso en el sector.
Ante este escenario, la Federación Médica de Entre Ríos (FEMER) convocó a un Consejo Directivo para el próximo 1° de abril, instancia en la que se buscará definir de manera definitiva la postura institucional y analizar posibles modalidades de atención en cada departamento.
Diferencias por aranceles y condiciones del convenio
Días atrás, OSER había elevado una nueva propuesta de Acta Acuerdo, que fue analizada por FEMER sin lograr una postura unificada. Según se indicó, el documento mantiene puntos que ya habían sido objetados por los profesionales, entre ellos la retención del 2% sobre la facturación y la falta de actualización de los aranceles.
Desde el sector médico consideraron que estos aspectos resultaban centrales, ya que impactan directamente en las condiciones de trabajo y en la sostenibilidad del sistema de prestaciones. La ausencia de un valor considerado justo y equitativo fue uno de los principales focos de conflicto.
En ese contexto, el presidente del Círculo Médico del Departamento Paraná, Eduardo Vesco, mantuvo reuniones con representantes de distintas asociaciones profesionales, con el objetivo de avanzar hacia una decisión conjunta que refleje la postura del conjunto del equipo de salud.
Reunión clave y reclamos pendientes
En línea con los planteos surgidos, el Círculo Médico propuso solicitar una reunión con el presidente de OSER, Mariano Gallegos, para que brinde explicaciones directas a los representantes de cada especialidad. Tras ese encuentro, se definirá la posición institucional respecto a la continuidad o no del convenio, así como la modalidad de atención a los afiliados.
Asimismo, se informó que OSER comenzó a abonar prestaciones correspondientes a diciembre de 2025, tanto en el ámbito ambulatorio como en internaciones, montos que serán liquidados a los profesionales durante la próxima semana. Sin embargo, persiste la problemática vinculada a débitos considerados irregulares, que motivaron reiterados reclamos del sector.
Finalmente, el Círculo Médico del Departamento Paraná reafirmó su compromiso con la atención de la comunidad y subrayó la necesidad de alcanzar un acuerdo que garantice previsibilidad, equilibrio y mejores condiciones tanto para los profesionales como para los pacientes del sistema de salud.