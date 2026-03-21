Con proyecciones y propuestas artísticas, comenzó el 6° Festival Callejero por la Memoria

Este sábado comenzó el 6° Festival Callejero por la Memoria, organizado por la Asociación Civil Barriletes. En la primera jornada se proyectó el documental "Resistenza", vinculado a los exiliados en la época de la dictadura cívico militar en Roma y con “cómo se conjugan los espacios y cómo la comunidad ayudó a esas personas”, señaló una de las referentes de la iniciativa.

Según indicó, el festival surgió a través de la cultura y el arte para “reivindicar esa memoria colectiva que todos y todas debemos tener, porque fue muy sangriento lo que hemos vivido y tenemos que recordar para decir Nunca Más”.

Comenzó el 6º Festival Callejero de la Memoria - Organizado por Asoc Civil Barriletes

El próximo sábado el festival tendrá continuidad con propuestas callejeras desde las 18:00 en calle Courreges 418, entre Montevideo y Paraguay, donde habrá música en vivo, radio abierta y feria. En tanto, el domingo 29 habrá una obra de teatro a las 20:00, con la obra “Como un león”, basado en un cuento de Aroldo Conti.

“Va a haber grupos muy buenos de nuestra ciudad. Podemos hacer todo esto gracias al apoyo de los proyectos presentados para Feicac y Contier. Esta es la importancia de una política cultural y por supuesto todo el trabajo de Barriletes, para cubrir el cachet artístico que se le tiene que pagar a los artistas como corresponde”, remarcó la referente.

En ese marco, recordó que Barriletes realizó una venta de remeras con diseño de Sabrina Milino y anticipó que en la marcha del 24 de marzo “muchas personas van a usarla”.

Sobre el reconocimiento de 12 identidades en el exCentro Clandestino de Detención “La Perla” de Córdoba, la integrante de Barriletes señaló que fue una noticia que generó alegría “porque hubo dos familias que de alguna manera pudieron cerrar una historia”.

Asimismo, enfatizó: “Nos falta mucho todavía y tenemos que seguir en la calle con alegría, militando la Memoria, la Verdad y la Justicia”.