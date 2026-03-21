Luis “Tito” Martínez, ícono de la pizza en Paraná, falleció a los 68 años

Luis “Tito” Martínez, dueño de la histórica pizzería Garrote en Paraná, falleció este sábado, dejando un legado gastronómico imborrable para la ciudad.
La gastronomía de Paraná está de luto tras conocerse este sábado la triste noticia del fallecimiento de Luis “Tito” Martínez, histórico dueño de la pizzería Garrote. El querido vecino y comerciante dejó una huella imborrable en el paladar y la cultura local de miles de paranaenses, convirtiéndose en un referente de la pizza en la ciudad. Martínez padecía una enfermedad desde el año pasado, que finalmente provocó su deceso y generó una profunda conmoción entre familiares, amigos y clientes.
Su legado en Paraná es innegable. “Tito” Martínez fue pionero en incorporar y popularizar la pizza a la piedra, transformando la manera en que los paranaenses disfrutaban de este clásico de la gastronomía. Su pizzería Garrote se convirtió en un verdadero clásico, donde generaciones de familias y grupos de amigos se reunían para compartir momentos especiales. El local no solo ofrecía comida, sino que también representaba un espacio de tradición y encuentro en la ciudad.
Durante la jornada, quienes deseen despedir al querido comerciante podrán hacerlo en las salas de la empresa Lamperti, en calle Echagüe 727, donde se realiza la velación. La partida de Luis Martínez marca el fin de una era en la gastronomía local, pero su legado continuará vivo en cada porción de pizza y en los recuerdos de quienes disfrutaron de sus creaciones.
Un referente de la pizza en Paraná
Martínez no solo dejó su marca en la gastronomía, sino también en la comunidad. Vecinos y clientes recuerdan su amabilidad, cercanía y pasión por el oficio. “Siempre nos recibía con una sonrisa y su pizza era insuperable”, relataron algunos vecinos, reflejando la admiración y cariño que despertaba el comerciante.
La pizzería Garrote seguirá siendo un emblema en Paraná, símbolo de tradición y calidad. La comunidad gastronómica y los amantes de la pizza lamentan la pérdida de quien transformó un simple plato en una experiencia inolvidable y en un punto de encuentro indispensable en la ciudad.