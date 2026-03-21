 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Paraná

Luis “Tito” Martínez, ícono de la pizza en Paraná, falleció a los 68 años

Luis “Tito” Martínez, dueño de la histórica pizzería Garrote en Paraná, falleció este sábado, dejando un legado gastronómico imborrable para la ciudad.

21 de Marzo de 2026
Luis "Tito" Martínez.
Luis "Tito" Martínez. Foto: Pizzería Garrote.

Luis “Tito” Martínez, dueño de la histórica pizzería Garrote en Paraná, falleció este sábado, dejando un legado gastronómico imborrable para la ciudad.

La gastronomía de Paraná está de luto tras conocerse este sábado la triste noticia del fallecimiento de Luis “Tito” Martínez, histórico dueño de la pizzería Garrote. El querido vecino y comerciante dejó una huella imborrable en el paladar y la cultura local de miles de paranaenses, convirtiéndose en un referente de la pizza en la ciudad. Martínez padecía una enfermedad desde el año pasado, que finalmente provocó su deceso y generó una profunda conmoción entre familiares, amigos y clientes.

 

Su legado en Paraná es innegable. “Tito” Martínez fue pionero en incorporar y popularizar la pizza a la piedra, transformando la manera en que los paranaenses disfrutaban de este clásico de la gastronomía. Su pizzería Garrote se convirtió en un verdadero clásico, donde generaciones de familias y grupos de amigos se reunían para compartir momentos especiales. El local no solo ofrecía comida, sino que también representaba un espacio de tradición y encuentro en la ciudad.

 

Durante la jornada, quienes deseen despedir al querido comerciante podrán hacerlo en las salas de la empresa Lamperti, en calle Echagüe 727, donde se realiza la velación. La partida de Luis Martínez marca el fin de una era en la gastronomía local, pero su legado continuará vivo en cada porción de pizza y en los recuerdos de quienes disfrutaron de sus creaciones.

 

Un referente de la pizza en Paraná

 

Martínez no solo dejó su marca en la gastronomía, sino también en la comunidad. Vecinos y clientes recuerdan su amabilidad, cercanía y pasión por el oficio. “Siempre nos recibía con una sonrisa y su pizza era insuperable”, relataron algunos vecinos, reflejando la admiración y cariño que despertaba el comerciante.

 

La pizzería Garrote seguirá siendo un emblema en Paraná, símbolo de tradición y calidad. La comunidad gastronómica y los amantes de la pizza lamentan la pérdida de quien transformó un simple plato en una experiencia inolvidable y en un punto de encuentro indispensable en la ciudad.

Temas:

pizzería Garrote
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso