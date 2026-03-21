Mendoza: cierran el Paso Cristo Redentor por clima adverso

El Paso Cristo Redentor, que conecta Argentina y Chile, permanecerá cerrado hasta nuevo aviso debido a las adversas condiciones climáticas en la alta montaña.
El Paso Cristo Redentor, que une Argentina y Chile, permanecerá cerrado de manera preventiva hasta nuevo aviso a partir de este domingo debido a las adversas condiciones climáticas en la alta montaña, según confirmaron las autoridades. La medida busca garantizar la seguridad de los conductores, tanto de vehículos particulares como de transporte de carga, ante la inestabilidad meteorológica que afecta la región.
El cierre del paso internacional comenzará esta noche en Uspallata, del lado argentino, y en Guardia Vieja, en Chile. El túnel, punto neurálgico de la conexión entre ambos países, se cerrará de manera total a partir de la medianoche, informaron desde la Coordinación del Centro de Frontera. Esta medida preventiva se aplicará hasta que las condiciones climáticas mejoren y permitan la transitabilidad segura.
El corte, que coincide con el inicio del otoño, responde a un frente de inestabilidad que trae nevadas intensas, principalmente del lado argentino. Las autoridades señalaron que estas condiciones no garantizan las mínimas medidas de seguridad necesarias para el tránsito, especialmente para vehículos de gran porte como camiones. Los conductores fueron advertidos de planificar sus viajes y evitar desplazamientos innecesarios por la ruta.
Impacto en el transporte y el comercio
La interrupción del tránsito en el Paso Cristo Redentor afectará el movimiento de cargas y transporte internacional entre ambos países. Empresas de logística y transporte deberán reprogramar envíos y tomar rutas alternativas, mientras que los viajeros deberán esperar información oficial sobre la reapertura del paso, según informó NA.
Autoridades chilenas y argentinas indicaron que el monitoreo de la situación será continuo y que se evaluará la reapertura cuando las condiciones lo permitan. Se recomienda a los automovilistas seguir las actualizaciones oficiales y mantener precaución, ya que las nevadas y el hielo en la calzada representan riesgos importantes de accidentes.