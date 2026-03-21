Tras el temporal: Enersa trabaja en toda la provincia para normalizar el servicio eléctrico

El fuerte temporal que afectó a Entre Ríos durante la madrugada de este sábado generó inconvenientes en el servicio eléctrico en distintas localidades. Ante esta situación, Enersa desplegó operativos para restablecer el suministro en las zonas afectadas.

Las interrupciones se registraron principalmente en Paraná, en la zona este de la ciudad, así como en Villa Elisa, Federal, Feliciano, Federación, Chajarí y sectores de San Salvador, incluyendo localidades como Nueva Escocia y General Campos.

Desde primeras horas del día, Enersa informó que sus equipos técnicos comenzaron a trabajar de manera coordinada para atender los distintos puntos afectados por el temporal.

Trabajo en todo el territorio

Las cuadrillas de Enersa se encuentran distribuidas en toda la provincia, realizando tareas para reparar los daños ocasionados por las condiciones climáticas.

El objetivo es restablecer el servicio en el menor tiempo posible, priorizando las zonas con mayor impacto y aquellas donde se registraron mayores inconvenientes.

Trabajadores de Enersa.

En ese sentido, la empresa destacó el trabajo sostenido de su personal en campo, que continúa interviniendo en distintos frentes para avanzar con la normalización.

Normalización progresiva

Según se indicó, durante la mañana de este sábado el servicio comenzó a restablecerse de manera progresiva en varias de las áreas afectadas.

El proceso de recuperación se realiza de forma gradual, en función de la magnitud de los daños detectados en la infraestructura eléctrica.

Desde Enersa recordaron que se encuentran habilitados los canales de atención para reclamos, con una línea disponible las 24 horas a través del número 0800-777-0080.