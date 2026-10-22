La hija de Fernando Confessore lo despidió con una emotiva carta: “Me cuesta entender la casa sin vos

La hija de Fernando Confessore publicó una emotiva carta de despedida a casi una semana de la muerte del reconocido meteorólogo, quien falleció repentinamente a los 58 años tras sufrir un infarto. A través de sus redes sociales, la joven compartió fotografías familiares y un mensaje en el que expresó el dolor por la ausencia de su padre y recordó los momentos que compartieron.

La publicación, titulada “Carta para mi papá”, estuvo acompañada por imágenes de distintas etapas de sus vidas, desde celebraciones familiares y vacaciones hasta el día en que la joven se recibió de ingeniera química.

“Todavía sigo esperando que vuelvas, desde ese maldito viernes a la madrugada”, escribió en el comienzo de su despedida. Luego expresó una de las frases más conmovedoras del mensaje: “Me cuesta entender la casa sin vos, sin verte armando el pronóstico, tomando mate en el jardín, estudiando italiano o leyendo”.

Los recuerdos familiares y los proyectos que quedaron pendientes

En su carta, la hija del meteorólogo recordó las reuniones familiares y las pequeñas costumbres que formaban parte de la relación con su padre. “Voy a extrañar tus mensajes preguntando cómo estábamos y si el finde nos juntábamos a comer unas pastas, un asadito o una hamburguesa”, expresó.

También manifestó su tristeza por los proyectos que no pudieron concretar. “Nos quedaron tantas cosas por vivir juntos… Me entristece pensar cuánto esperabas la jubilación para disfrutar de las cosas que te gustaban”, escribió.

La joven recordó, además, el sentido del humor y las particularidades de la personalidad de Confessore, como su preocupación por los horarios, el lugar donde estacionaba y su costumbre de evitar que el tanque de combustible bajara de un cuarto. “Eras así, pa, y eso también era parte de lo que más amábamos de vos”, señaló.

El recuerdo de sus 30 años como meteorólogo

Otro de los momentos destacados de la publicación estuvo dedicado a la trayectoria profesional de Fernando Confessore, quien durante tres décadas acompañó a los televidentes con sus pronósticos del tiempo. “Durante 30 años entraste a miles de hogares para dar el pronóstico y decirle a la gente con qué ropa salir”, recordó su hija.

También hizo referencia a un antiguo video del meteorólogo que se viralizó después de su fallecimiento. “Como dijiste en aquel video de jovencito que se hizo viral, SÍ hiciste algo por la humanidad: brindaste un servicio y llegaste a los corazones de la gente con tu calidez y simpatía”, expresó.

“No estoy preparada para decirte adiós”

Hacia el final de la carta, la joven reconoció las dificultades que atravesaba para aceptar la pérdida de su padre. “No estoy preparada para decirte adiós ni para entender que ya no estás. Espero que, con el tiempo, duela un poquito menos”, manifestó.

En las últimas líneas, dejó un mensaje de amor y unión familiar: “Te amamos y te vamos a amar por siempre. Acá nos cuidaremos entre nosotras, como siempre lo hiciste vos, con más fuerza que nunca. Saludos para el abuelo y Toto”.

Finalmente, recordó a las mujeres más importantes en la vida del meteorólogo: “Tus tres chicas, la tía, la abuela y tu amor desde los 17 años: mamá”.

La publicación constituyó una despedida íntima de Fernando Confessore, marcada por los recuerdos cotidianos y el reconocimiento al vínculo familiar que mantuvieron durante toda su vida.