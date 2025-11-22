La Fiesta de Disfraces celebrará sus 25 años este sábado en San Nicolás

Tras el temporal de lluvia y viento que obligó a suspender el evento, finalmente, este sábado se desarrollará la 25º edición de la Fiesta de Disfraces, por primera vez, en el Autódromo de San Nicolás.

El evento, que nació en Paraná en 1999 como el festejo de cumpleaños de un grupo de amigos, volverá a reunir a miles de asistentes con disfraces, colores y una propuesta musical variada que combinará cumbia, cuarteto, urbano y electrónica.

La FDD, considerada la celebración temática más grande de Latinoamérica, presentará distintos escenarios, servicios gastronómicos y sectores diferenciados.

El nuevo escenario para la FDD (foto Elonce)

El Main Stage, definido como el corazón de la fiesta, será una sorpresa porque, si bien estaba prevista una producción visual y digital que recorriera temáticas de las 24 ediciones anteriores, tras el temporal, los organizadores confesaron que se evaluaba si repetir el diseño original o si será necesario un pequeño rediseño, "pero intentando mantener la estética impactante que estaba prevista".

Se recordará que los fuertes vientos del sábado pasado afectaron especialmente las estructuras ubicadas a mayor altura, que debieron ser reconstruidas casi desde cero. La parte central del escenario principal resistió, aunque los laterales colapsaron.

El Espacio VIP ofrecerá acceso diferenciado, servicios exclusivos y una vista privilegiada del escenario principal. El Sector Downtown se destinará al descanso y a la recreación, pensado como lugar de encuentro para los asistentes.

El line up

Respecto a la programación musical, los organizadores indicaron que “prácticamente todos los artistas pudieron reacomodar su agenda”. Entre los confirmados del Line Up se encuentran Luck Ra; La Joaqui; Lauty Gram; y Bresh (a cargo del cierre).

Mientras que en el escenario de electrónica se presentarán Benek & Carlos Pasutti; Manu Desrets; y Matías Sundblad.

Los artistas prinicipales para la FDD (foto Elonce)

Reprogramación y validez de entradas

La Fiesta nunca llegó a abrir sus puertas el día del temporal, ya que solo se encontraba el staff dentro del predio. Por lo cual, para la reprogramación, las entradas ya adquiridas mantienen su validez sin necesidad de realizar ningún trámite.

Reembolsos: quienes no puedan asistir pueden solicitarlos mediante el enlace publicado en la biografía oficial.

Cashless: los saldos cargados pueden usarse o solicitarse su devolución a través de www.fdd.com.ar.

Una decisión difícil y un objetivo claro

La suspensión del evento original fue “una decisión difícil pero necesaria”, había explicado a Elonce uno de los organizadores, Julián Abramor. “Nunca nos había sucedido un hecho tan trascendental, pero decidimos levantarla y seguir adelante. Hemos trabajado durante años para que la FDD sea el producto que es y estamos convencidos de lo que genera”, remarcó.

“Nos encantaría que se sume muchísima más gente, incluso de Paraná, y que aprovechen el fin de semana largo. La fiesta divierte mucho y esperamos que la gente pase a ser lo que quiere ser”, había expresado Abramor.