Nueva fecha para la FDD: el fin de semana largo podría favorecer la llegada de más público

Luego de la suspensión forzosa por el temporal del fin de semana, la Fiesta de Disfraces confirmó una nueva fecha. Según informó a Elonce uno de los organizadores, Julián Abramor, el evento finalmente se llevará a cabo el sábado 22 de noviembre a las 21, en el mismo predio del autódromo de San Nicolás. La decisión se tomó tras evaluar los daños provocados por las ráfagas superiores a los 100 kilómetros por hora registradas el sábado a la noche.

Abramor lamentó el impacto del temporal, pero destacó que la prioridad fue la seguridad. “Fue un golpe duro, pero hay que seguir para adelante”, expresó. Relató que el equipo iba siguiendo informes meteorológicos con profesionales idóneos, quienes advertían sobre tormentas aisladas en un margen corto de tiempo. Sin embargo, el temporal se intensificó inesperadamente minutos antes de la medianoche. “La tormenta arrancó 23:40 con ráfagas de vientos de más de 100 km por hora. Fue tremendo”, rememoró.

En la oportunidad, el organizador explicó que la apertura de puertas se había retrasado por prevención. “No habíamos dado puerta, así que no había nadie en el predio y no hubo ningún accidentado”, resaltó. Pese a los severos daños materiales, valoró la decisión tomada. “Fue duro el golpe, ni hablar lo material, pero lo tomamos como parte de la vida”, afirmó.

A partir de reuniones con equipos de Rosario, San Nicolás y colaboradores locales, resolvieron reprogramar la fiesta para garantizar su realización. “Tenemos que salir adelante y eso es lo que decidimos”, afirmó Abramor.

La Fiesta de Disfraces se realizará el sábado 22 en el Autódromo de San Nicolás

Grilla de artistas y posibles cambios

Consultado sobre la programación musical, indicó que la mayoría de los artistas pudo reacomodar su agenda para la nueva fecha. “Prácticamente están todos”, aseguró. La única duda es la presentación del DJ español Rafa Barrios, quien debía regresar a Sevilla. “Quizás haya alguna mínima modificación en el sector electrónico”, acotó al valorar que "casi el 100% de los artistas está para acompañar".

La Joaqui es uno de los artistas previstos para la FDD

Se recordará que el evento integrará cumbia, cuarteto, urbano y electrónica. Entre los artistas destacados se encuentran Luck Ra, La Joaqui, Lauty Gram y Manu Desrets. El cierre estuvará a cargo de la Bresh, con una propuesta festiva que se extendió hasta la madrugada.

El organizador también destacó que el fin de semana largo podría favorecer la llegada de más público. “Nos encantaría que se sume muchísima más gente, incluso de Paraná, y que aprovechen el fin de semana largo. La fiesta divierte mucho y esperamos que la gente pase a ser, lo que quiere ser”, valoró.

Daños en estructuras y reconstrucción del predio

Los trabajos para poner nuevamente en condiciones el predio comenzaron este lunes y continuarán durante toda la semana. “Las estructuras que estaban más en altura fueron las más dañadas; esas hay que reconstruirlas más desde cero”, detalló.

Respecto al escenario principal, indicó que la parte central del Main Stage no colapsó, pero sí sus laterales. “Estamos viendo si se hace el mismo diseño o si se rediseña, pero intentando que sea lo más parecido posible a lo que había quedado, que era hermoso e impactante”, señaló.

Predio de la Fiesta de Disfraces tras el temporal (foto Elonce)

Y a partir del martes se retomará el armado general del predio. “Nunca nos había sucedido un hecho de tal manera, tan trascendental, pero lo tenemos que afrontar. O nos quedamos en el camino o continuamos. Hemos trabajado y apostado durante muchísimos años para que la Fiesta sea el producto que es y estamos convencidos de lo que genera, de lo que divierte, y por eso no nos vamos a quedar con los brazos abajo, sino que decidimos levantarla y seguir adelante para que sea una gran fiesta”, enfatizó.

Finalmente, Abramor agradeció el respaldo recibido desde San Nicolás y Rosario. “Nos hemos sentido muy acompañados; está sólido el equipo”, sostuvo. Las entradas continúan a la venta a través del sistema Tickea.