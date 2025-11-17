Confirmaron la nueva fecha de realización de la Fiesta de Disfraces

La edición 2025 de la Fiesta de Disfraces, que debía realizarse el sábado 15 en el Autódromo de San Nicolás, fue reprogramada a raíz de un fuerte temporal de lluvia y ráfagas de viento que causó serios daños en las estructuras montadas para el evento. Este lunes, uno de los organizadores, Julián Abramor, confirmó a Elonce que la fiesta finalmente se llevará a cabo el sábado 22 de noviembre a las 21 en el mismo predio.

“ Queremos que todos lo pasen hermoso y serán los mismos artistas ”, afirmó el organizador, quien destacó que la prioridad del equipo fue garantizar la seguridad de todas las personas que asistirían al evento.

Fiesta de Disfraces

Un temporal que obligó a suspender

El fenómeno meteorológico comenzó cerca de las 23:30 del sábado, cuando la organización había decidido retrasar el ingreso del público por las condiciones climáticas adversas. Tal como confirmaron a Elonce, ninguna persona había ingresado al predio cuando comenzaron las ráfagas más intensas.

Predio de la Fiesta de Disfraces tras el temporal

La tormenta, con vientos que superaron los 100 km/h, impactó de lleno en el Autódromo. El escenario principal fue uno de los sectores más afectados: parte de su estructura cedió ante la violencia del viento y varios paneles, piezas metálicas y elementos del montaje quedaron destruidos. Otras instalaciones del predio también resultaron dañadas.

“Más allá de la obligada reprogramación fue un golpe tremendo, nunca vivimos algo así”, expresó Abramor. “Ver en una oficina, a diez metros del lugar, cómo se cae el escenario es una cosa terrible”.

Temporal en San Nicolás derribó estructuras del escenario de la Fiesta de Disfraces

Seguridad y decisiones sobre la marcha

El organizador remarcó que el equipo trabaja cada año con profesionales y especialistas para evaluar los riesgos climáticos. “Año a año vamos aprendiendo, trabajamos con muchos profesionales y cuidamos a las personas que están en el predio”, señaló. “Las personas son lo más importante y por eso siempre tomamos todas las medidas adecuadas para la protección”.

Agradeció la labor del personal técnico y de seguridad que permitió actuar de inmediato antes de que ingresara público al lugar: “Gracias al equipo de trabajo seguimos para adelante”.

Fiesta de Disfraces

Preparativos para el 22 de noviembre

La tormenta dejó importantes daños materiales, especialmente en el escenario principal. “Teníamos un diseño muy hermoso, estaba espectacular, y todo lo que es la parte del Main Stage fue el mayor daño”, explicó. “Capaz cambie un poco el diseño, pero la idea es hacerlo lo más parecido posible a lo que estaba”.

Abramor adelantó que gran parte del equipo ya trabaja en la recuperación y reconstrucción de estructuras para poder cumplir con el evento. “Decidimos reprogramar la fiesta, reconstruir todo y realizarla el próximo sábado 22. Es fin de semana largo, queremos mirar para adelante”, expresó.

Fiesta de Disfraces

Expectativa del público y devoluciones

Respecto a las entradas, aseguró que la mayoría del público mantiene su acceso para la nueva fecha. “Ha habido pedidos de devolución, pocos, y así será. Pero confiamos en que el fin de semana largo traerá más gente”, señaló. “Había mucha movida en la calle, sabemos que viajó gente de Paraná y estamos muy contentos. Había una vibra muy positiva”.

Confirmó además que los artistas programados siguen en agenda, con la única duda de un DJ español del rubro electrónico, cuya presencia aún se está terminando de definir.

La organización apuesta ahora a que la reprogramación permita disfrutar de una Fiesta de Disfraces segura, completa y con la energía que tradicionalmente ofrece cada año.

Escenarios y estructura del predio

El Main Stage, definido como el corazón de la fiesta, presentará una producción visual y digital que recorrierá temáticas de las 24 ediciones anteriores. Los organizadores señalaron que el escenario principal “cuenta con mucha tecnología y escenografía visual”.

El Espacio VIP ofrecerá acceso diferenciado, servicios exclusivos y una vista privilegiada del escenario principal. El Sector Downtown se destinará al descanso y a la recreación, pensado como lugar de encuentro para los asistentes.

Por su parte, el Sector Electrónico presentará un escenario propio y un área VIP, dedicado íntegramente a ritmos electrónicos y sets prolongados.

El Espacio Black será el punto más selecto del evento, con accesos limitados y servicios premium.

Fiesta de Disfraces

Line up

El evento integrará cumbia, cuarteto, urbano y electrónica. Entre los artistas destacados se encuentran Luck Ra, La Joaqui, Lauty Gram, Rafa Barrios y Manu Desrets. El cierre estuvará a cargo de la Bresh, con una propuesta festiva que se extendió hasta la madrugada.

Cómo funciona la pulsera o tarjeta Cashless

Cómo funciona la pulsera o tarjeta Cashless se utilizará como único medio de pago dentro del predio. El sistema permitió el reintegro del saldo no consumido al finalizar el evento y se habilitó la carga previa para evitar demoras.

Accesos, entradas y funcionamiento del predio

El ingreso se realizará mediante el código QR recibido al momento de la compra.

Las entradas se dividieron en tres modalidades:

-Entrada General, con acceso a todo el predio y escenarios.

-Entrada VIP, con comodidades y barra exclusiva.

-Tickets BLACK (Main Stage) y GOLD (electrónico), con sectores premium, mesas para diez personas, camareros y barra exclusiva.

-También se habilitó el Ticket Standing individual, sin servicio de camareros.

