Sistema cashless: cómo usar el método de pago en la Fiesta de Disfraces

La Fiesta de Disfraces de Paraná incorpora nuevamente el sistema cashless FDD como único medio de pago dentro del evento, una herramienta pensada para agilizar las compras, evitar el uso de efectivo y mejorar la seguridad de los asistentes. El mecanismo, que combina tarjetas autocargables y pulseras digitales según el sector elegido, permite cargar saldo antes o durante la fiesta, utilizarlo en todos los puestos habilitados y solicitar el reembolso de lo no consumido después del evento.

Para quienes ingresen al sector general, el procedimiento comienza solicitando una tarjeta autocargable en cualquiera de los puntos de carga. Esta tarjeta debe conservarse durante toda la noche, ya que será indispensable para adquirir bebidas, comida o merchandising. En cambio, quienes cuenten con entradas Black, Gold o VIP recibirán una pulsera cashless al ingresar, que además funcionará como credencial para entrar y salir de los sectores exclusivos sin necesidad de presentar la entrada física.

La organización recordó que no es obligatorio cargar saldo de manera anticipada, aunque quienes lo hagan podrán ingresar con su dispositivo ya acreditado y evitar filas. Asimismo, aclararon que el dinero cargado y no utilizado es completamente reembolsable, siempre que el usuario conserve su tarjeta o pulsera.

Cargas previas al evento: cómo activar la billetera virtual

Una de las principales novedades del sistema cashless FDD es la posibilidad de cargar saldo antes del evento mediante un sistema online. Para ello, los usuarios deben registrarse con su correo electrónico, elegir el monto que desean cargar y guardar el código QR de su billetera virtual, un elemento clave para completar el proceso.

Foto: Archivo.

Este QR, que no funciona como entrada al evento ni como pase a sectores especiales, debe presentarse en el punto de carga al momento de ingresar. Allí, el personal acreditará el saldo en la tarjeta o pulsera asignada al usuario. La organización destacó la importancia de no compartir el QR, ya que funciona como llave única de la carga previa.

Aquellos que opten por esta modalidad podrán disfrutar de la FDD sin necesidad de realizar recargas inmediatas, aunque siempre tendrán la posibilidad de añadir más saldo en cualquier momento durante la fiesta. La carga online estará disponible hasta el sábado 15 a las 18 horas, por lo que se recomienda a los asistentes realizarla con anticipación.

Foto: Archivo Elonce.

Recarga durante el evento: puntos disponibles y formas de pago

Para quienes decidan cargar saldo una vez dentro del predio, el sistema permite hacerlo de manera rápida en cualquiera de los puntos habilitados. Quienes aún no posean dispositivo pueden solicitar una tarjeta autocargable, escanear el QR impreso y cargar la tarjeta desde el propio celular utilizando medios electrónicos.

Además, se podrán realizar recargas con efectivo o pagos digitales, una alternativa pensada para quienes prefieran no usar la billetera virtual o no hayan completado el registro previo. Todas las recargas realizadas con dinero electrónico podrán ser reembolsadas posteriormente mediante CBU.

La Fiesta de Disfraces contará con múltiples puntos de carga distribuidos estratégicamente, para evitar aglomeraciones y permitir que los asistentes continúen con sus compras sin perder tiempo. La pulsera o tarjeta deberá presentarse en cada consumición, tal como se hace en otros festivales cashless del país.

Reembolso del saldo no consumido: fechas y procedimiento

Uno de los aspectos más valorados del sistema cashless FDD es el reembolso del saldo no utilizado. La organización informó que los usuarios podrán solicitar la devolución desde el martes 18 hasta el domingo 23, a través de la misma plataforma en la que realizaron la carga previa.