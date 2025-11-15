Modificaron el horario del inicio de la Fiesta de Disfraces: a qué hora se podrá ingresar al predio

Fiesta de Disfraces se palpitará fuera de la provincia por primera vez.

La Fiesta de Disfraces, considerada la celebración temática más grande de Latinoamérica, se desarrollará este sábado 15 de noviembre, por primera vez, en el Autódromo San Nicolás Ciudad.

El evento, que nació en Paraná en 1999 como el festejo de cumpleaños de un grupo de amigos, volverá a reunir a miles de asistentes con disfraces, colores y una propuesta musical variada. Como en ediciones anteriores, Elonce transmitirá la fiesta con móviles en vivo desde el predio.

Foto: Archivo Elonce.

El Autódromo de San Nicolás vivirá este sábado una de las noches más convocantes del año con la realización de la Fiesta de Disfraces, en el marco del 25° aniversario. Desde hace días, equipos técnicos trabajan en el montaje de estructuras, accesos y servicios para recibir a miles de asistentes que llegarán desde distintas ciudades.

Sectores de la Fiesta

La FDD en San Nicolás, presentará distintos escenarios, servicios gastronómicos y sectores diferenciados.

El Main Stage, definido como el corazón de la fiesta, presentará una producción visual y digital que recorrerá temáticas de las 24 ediciones anteriores. Los organizadores señalaron que el escenario principal “cuenta con mucha tecnología y escenografía visual”.

Así luce actualmente a la espera de la llegada de la gente. Foto: Elonce.

El Espacio VIP ofrecerá acceso diferenciado, servicios exclusivos y una vista privilegiada del escenario principal. El Sector Downtown se destinará al descanso y a la recreación, pensado como lugar de encuentro para los asistentes.

Por su parte, el Sector Electrónico presentará un escenario propio y un área VIP, dedicado íntegramente a ritmos electrónicos y sets prolongados.

El Espacio Black será el punto más selecto del evento, con accesos limitados y servicios premium.

Apertura y horarios

La apertura del predio está prevista para las 23:59 y el cierre, a las 7, con una distribución renovada de espacios y áreas temáticas. Esta modificación de último momento se debe a las condiciones climáticas anunciadas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La organización detalló los horarios en el Main Stage y en el escenario de electrónica, donde se presentarán artistas y DJ reconocidos a nivel nacional.

Foto: Elonce.

Horarios del Main Stage

El Main Stage será el centro de la programación y reunirá a las figuras principales de la noche. Lauty Gram abrirá su show a las 1:00 con uno de los segmentos más esperados por el público joven.

Los nuevos horarios confirmados.

Luego, a la 2:30, llegará el turno de La Joaqui, quien formará parte de la grilla por primera vez en este evento. A las 3:10 estará Fer Palacio, DJ que ya se presentó en nuestra ciudad el mes pasado durante el Festival Rico ,y que regresa con un set centrado en música urbana.

La madrugada continuará con Luck Ra a las 4:10, en uno de los shows más convocantes de la jornada. El cierre de la fiesta estará a cargo de la Bresh con su clásica “closing party”, que comenzará tras la presentación del cantante cordobés.

Foto: Archivo.

Escenario electrónico

En paralelo al escenario principal funcionará el sector electrónico, que iniciará su actividad desde la apertura del predio. Tripartitos realizará un set extendido desde las 23:59, acompañando el ingreso del público en las primeras horas de la noche.

A las 3:00 subirá Manu Desrets, uno de los referentes del género en el país.

Foto: Archivo.

El cierre quedará en manos del DJ Rafa Barrios, quien comenzará a tocar a las 5:00 con una propuesta pensada para quienes permanezcan en el predio hasta el final.

La organización destacó la coexistencia de estilos musicales como uno de los atractivos de esta edición, que integrará cumbia, urbano, cuarteto y electrónica.

Un operativo preparado para miles de visitantes

La FDD contará con un amplio despliegue que incluirá barras temáticas, áreas gastronómicas, zonas de descanso y activaciones de marcas.

Habrá transporte gratuito desde distintos puntos de San Nicolás y Ramallo, con servicios entre las 21:30 y la 1:30, y regresos de 05:30 a 07:30.

Foto: Archivo.

El estacionamiento tendrá capacidad para más de 3.500 vehículos y no se venderán entradas en el predio.

Además, todo el evento funcionará con sistema cashless, mediante tarjeta o pulsera, según el sector adquirido por cada asistente.